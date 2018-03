Das reicht von der Planung von Gärten und Grünflächen aller Art über die Beratung in Pflanzenfragen bis zum Verkauf von Pflanzen, Blumen und Deko für Garten, Balkon und Terrasse. Die individuelle Gestaltung von

Gestecken, Kränzen, bepflanzten Körbchen und vielem mehr gehört ebenfalls zu den Services des Unternehmens.

Zur Feier des silbernen Jubiläums haben sich Cornelius Lühmann und sein Team ein prall gefülltes Programm ausgedacht, das jeden Monat etwas Besonderes bietet. So wie an diesem Sonnabend, an dem die tradi­tionelle Ostereiersuche stattfindet. Bereits seit zehn Jahren können Kinder bis zu einem Alter von zehn am Ostersamstag in der Außenanlage der Baumschule, oder wenn dies die Witterung nicht zulässt, drinnen nach Oster-­

eiern suchen. Dazu gibt es ein spannendes Kinderprogramm und Bastelaktionen.

Nach dem Spaß für die Kleinen folgt kurze Zeit später die Möglichkeit Mama „Danke“ zu sagen. Dafür bietet die Baumschule Lühmann am Wochenende vom 12. bis 13. April Geschenk­-ideen aus dem Floristikbereich. Darunter Blumen, Ziersträucher und kreative Geschenkideen.

Kräuter im Fokus

Das Thema Kräuter steht gleich an mehreren Terminen auf dem Programm. Am 7. April dreht sich alles um die Kräuterspirale, wie man diese anlegt, bepflanzt und pflegt. Der 28. April steht unter dem Motto „Probieren geht über Studieren“, was bedeutet, dass Besucher viele interessante Informationen über das Kochen mit Kräutern erhalten. Bei der Aktion „Von allem etwas“ gibt es einen abwechslungsreichen Fachvortrag zum Thema während am 2. Juni die kreative Asia-Küche mit einjährigen Kräutern und Exoten im Zentrum steht. Am 30. Juni schließlich gibt es einen Workshop der den Titel „Kräuter quer Beet“ trägt. Alle Veranstaltungen rundum die aromatischen Pflanzen gestaltet die „Kräuter-Bärbel“, welche die Teilnehmer mit ihrem Fachwissen sowie vielen Tipps und Tricks begeistern will. Eine Anmeldung für die einzelnen Termine ist erforderlich.

Weitere Fachvorträge gibt es am 16. und 23. Juni. Zunächst ist die Firma Neudorff zu Gast, in deren Vortrag es Interessantes zum Thema Rosen zu erfahren gibt. Dies umfasst unter anderem die Bereiche Pflanzung, Auswahl, Pflege, Schnitt, Düngung und Pflanzenschutz. Am zweiten Informationstag werden Fragen aus dem Spektrum Sommerschnitt von Obstgehölzen beantwortet.

Vom 1. bis 6. Oktober veranstaltet die Baumschule eine große Herbst-Aktionswoche. Vom Kürbistag am Montag bis zur Welt der Heilkräuter am Sonnabend gibt es viel zu entdecken. Außerdem gibt es in dieser

Woche, in Anlehnung an den Lühmann-Geburtstag, 25 Prozent Rabatt auf alle Gehölze.

Am 13. Oktober findet eine umfangreiche Beratung in Sachen „Grabbepflanzung mal anders“ statt. Dabei erhalten interessierte viele Tipps für die richtige Pflanzenauswahl sowie die geschmackvolle Gestaltung von Gräbern. Den Abschluss des Veranstaltungsprogramms im Jubiläumsjahr bildet die große traditionelle Adventsausstellung am 24. und 25 November.

Viele der Vorträge und Veranstaltungen können kostenfrei besucht werden. Für andere rechnet die Baumschule eine Kostenbeteiligung von fünf Euro an. Diese kann künftig mit einem neuen Wert-Bon verrechnet werden, wenn man innerhalb von 30 Tagen einen Einkauf bei Lühmann tätigt.

Baumschule Cornelius Lühmann, Langenberg 5, 28790 Schwanewede. Telefon: 0 42 09 / 6 95 12