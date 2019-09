Duane "Dog" Chapman ist ein harter Knochen - und der wohl beste Kopfgeldjäger der Welt. Nach dem Tod seiner Frau leidet er allerdings sehr: Er vermutet, er habe ein gebrochenes Herz. (RTL II)

Es war ein großer Schock für Duane „Dog“ Chapman: Mit nur 51 Jahren verlor seine Frau Beth Chapman im Juni den Kampf gegen den Krebs und verstarb. Der Kopfgeldjäger tut sich schwer mit dem Schicksal seiner Frau. Erst vergangenes Wochenende spürte er starke Schmerzen in der Brust und musste ins Krankenhaus. „Ich mache gerade einige psychologische Dinge durch. Ich glaube, ich hatte einfach ein gebrochenes Herz“, erklärte der 66-Jährige danach in einem Interview mit dem Sender Fox.

Das Broken-Heart-Syndrom äußert sich ähnlich wie ein Herzinfarkt. Es ist eine Herzmuskelerkrankung, die allerdings durch sehr starke Gefühle und emotionalen Stress ausgelöst wird - wie eben die Trauer und der Schmerz um Chapmans verstorbene Frau. Obwohl er sichtlich mit sich rang, gab er sich bemüht optimistisch: „Natürlich wird es verheilen.“

Seit 2006 war „Dog“ mit Beth Chapman verheiratet. In Deutschland wurden die beiden besonders bekannt durch die Reality-TV-Serie „Dog - Der Kopfgeldjäger“ auf RTL II. Chapman gilt als der erfolgreichste Kopfgeldjäger Amerikas. Aktuell läuft in den USA die Serie „Dog's Most Wanted“, in der auch Beths Diagnose integriert und die Zeit ihrer Krebsbehandlung gefilmt wurde.