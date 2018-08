Cato überraschen musikalisch. Worauf man sich jedoch verlassen kann, ist, dass die Band alles gibt, um ihrem Publikum eine gute Show zu bieten. (FR)

Das alles wie gewohnt unter dem Motto „Abrocken statt Abzocken“, was bedeutet, dass der Eintritt frei ist, und sich Besucher auf humane Preise für Essen und Trinken freuen können.

Dass über die Jahre so viele verschiedene Musiker bei dem kleinen Festival in Schwanewede Neuenkirchen auf der Bühne stehen werden, hätten die Veranstalter im Gründungsjahr 2009 nicht gedacht. Sechs Bands hatten die damaligen Macher des Webradios „deich-

Radio“ angesprochen und gefragt ob sie Lust hätten bei der Premiere eines kleinen Open-Air-Festivals mitzumachen. Gagen konnten damals nicht gezahlt werden. Dennoch waren die Musiker bereit zu spielen. „So etwas gab es im Landkreis Osterholz bis dahin noch nicht“, erinnert sich Lars Riegelmann, der bis heute für das Boo-

king der Festivalbands zuständig ist. „Die Leute kamen in Scharen zur Premiere, das hatten wir so nicht erwartet.“

Unzucht gehören zu den Headlinern des diesjährigen „Rock den Deich“. (FR)

Durch den gelungenen Start ermutigt, gründeten Lars Riegelmann, Björn Bloch und Gundmar Köster mit einigen weiteren Musikfans drei Jahre später den Verein Rock den Deich e.V. Dieser zählt heute rund 30 Mitglieder. Diese werden während des Festivalwochenendes von rund 50 freiwilligen Helfern unterstützt. Außerdem in jedem Jahr mit viel Engagement mit dabei sind die Gemeinde Schwanewede, die freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen, der Präventionsrat Schwanewede, das DRK Schwanewede und die Polizei. Besonders froh sind die Organisatoren außerdem darüber, dass der Eigentümer des Gewerbeparks Weser-Geest dem Verein das Festivalgelände zur Verfügung stellt.

Eine entspannte familiäre Atmosphäre: Dafür ist das Festival bekannt. (Christian Kosak)

Anlässlich der Festivalausgabe zum runden Geburtstag, haben die Macher ein besonderes Programm zusammengestellt. So wird es unter anderem ein Wiedersehen mit einigen Festivalbands der letzten Jahre geben, aber auch einige aktuelle Durchstarter sind mit dabei, wie die Poprockband Lenna aus Stuhr.

Line-up von Country bis Metal

Den Anfang machen Three &

A Half Pint um 14 Uhr mit ihrem handgemachten Country- und Folksound auf drei Gitarren. Im Anschluss gegen 15 Uhr folgen Rosa & Die Wilden Jungs. Die 4 Bandmitglieder nennen ihren Stil, einen Mix aus Punk, Grunge, Rock und Nu-Metall, „Pinkpostpunkpop“. Gesungen wird auf Deutsch, mal krachend und ruppig, leise und zart oder tief in sich versunken.

Die Stuhrer Lenna sind für 16.05 Uhr angesagt und um 17.10 Uhr erobern Cato die Bühne. Die vier gestandenen Musiker haben sich den Begriff „Unexpected Rock“ auf die Fahne geschrieben, was bedeutet, dass bei ihnen mit allem zu rechnen ist. So kann sich das Publikum auf eine Mischung aus Eigenkompositionen, bekannten Elementen der letzten 30 Jahre Rock- und Popkultur inklusive elektronischer Unterfütterung freuen. Diese schwanken zwischen Klassikern aus dem Repertoire von Led Zeppelin, Deep Purple oder Depeche Mode bis zu experimentellen Mesh-ups.

Michael Dühnfort ist wohl einer der bekanntesten Buesrocker aus dem benachbarten Bremen. Er rockt ab 18.20 Uhr mit seinen Noise Boys. Ebenfalls aus der Hansestadt stammen Rusty 66.

In Soli duellieren sich die Bandmitglieder Keule und Jörg per Gitarre. Dabei feuern sie ein Rock‘n‘ Roll-Feuerwerk ab. 25 Jahre gibt es die Band nun schon und in dieser Zeit bekannte Songs auf ganz

eigene Weise interpretiert.

Mit der Formation Daalschlag betreten um 21.05 Uhr echte Lokalmatadoren die Bühne. Die Schwaneweder erzählen in ihren deutschsprachigen, selbst komponierten Songs vom Leben und Leiden des Bikers, weshalb sie ihren Stil selbst als Mopedmetal bezeichnen.

Von den Bühnen Europas, direkt an den Deich – das haben sich Unzucht für dieses Wochenende vorgenommen. Mit ihrer Mischung aus Dark Rock und Metal begeistert das Rockquartett bereits seit 2010 die internationale Musik-

szene. Verschiedene Touren mit Megaherz, Subway To Sally, Puddle Of Mud, Oomph! und Eisbrecher legten den Grundstein für zahlreiche erfolgreiche eigene Tourneen. Unzucht sorgen um 22.30 Uhr für musikalische Hochtouren im Publikum, der wahrscheinlich erst gegen 23.45 Uhr mit Ohne Kiss wieder in ruhigere Bahnen gelenkt werden wird. Das Duett besteht aus Corinna May und Claus mit C. Beide präsentieren unter anderem den aktuellen „Rock den Deich“-Song, der laut Veranstalter zum Mitsingen und Abfeiern einladen soll.