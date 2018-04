Weiteres Gewicht erhielt die Verleihung durch die Glückwünsche von Fachbereichsleiter Andreas Cordes. Beide Gemeindevertreter unterstrichen die Bedeutung des Gütesiegels. „GeKo“ steht für Gesamtkonzept. Es werden Personen und/oder Einrichtungen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr ein Kinder- und/oder Jugend-Projekt durchgeführt haben, welches insbesondere auf Vernetzung beruht, das heißt, es wird auf Zusammenarbeit viel Wert gelegt. Besonders schön ist es dann zu sehen, dass Menschen und Einrichtungen Hand in Hand ein Projekt realisiert haben, das alleine vielleicht nie zustande gekommen wäre. Dieses Mal wurden 16 Einrichtungen ausgezeichnet. Neben dem durchgeführten Projekt finden einmal im Quartal im Haus der Kommunalen Jugendarbeit (Altes Amtsgericht) ein GeKo-Vernetzungstreffen statt. Hier treffen sich alle Interessierten und besprechen gemeinsam, welche Projekte jeweils gestartet werden sollen. Dabei gilt die Regel „Gemeinsam schaffen wir das“.

Die gemeinsame Arbeit schließt Eigeninitiative nicht aus. Deshalb wurden bei der diesjährigen Gütesiegel-Verleihung erstmalig auch ehrenamtliche Einzelpersonen für ihr Engagement ausgezeichnet. 13 Personen konnten die Auszeichnung vom Bürgermeister entgegennehmen. Bei der Präsentation der einzelnen Projekte gab es eine bunte Mischung von Kinder-, Jugend-, Schul-, Polizei-, Sport- und Freizeitaktivitäten.

Tom Brünings von der Kommunalen Jugendarbeit führte durch das Programm, zu dem rund 50 Gäste kamen. Es wurde zum Teil herzlich gelacht, da die Power-Point-Präsentationen das wiedergaben, worum es auch ganz besonders ging: gemeinsam Spaß haben und so das angestrebte Ziel erreichen. Als Beispiel sei die Inter-Action-Disco genannt. Sieben Mädchen und Jungen im Alter von 15 bis 18 Jahren organisierten 2017 vier Disco-Veranstaltungen für Kids im Alter von neun bis zwölf Jahren. Jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr wurde gerockt bei lauter Musik und buntem Outfit. Die AWO organisierte den Transport für auswärtig Wohnende. Der Ortsjugendring half bei der Gesamtorganisation und die Kommunale Jugendarbeit stellte Raum und Technik zur Verfügung. So gelingt „Vernetzte Arbeit“ von und mit Kindern und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche des Spielmannzuges Lilienthal-Falkenberg demonstrierten eindrucksvoll ihr Projekt. Das hörte sich richtig gut an und sorgte gleichzeitig mit für eine tolle Stimmung im Ratssaal.

Wer Lust hat, mitzumachen und das nächste Mal eine Auszeichnung in Empfang nehmen möchte, wendet sich an das Haus der Kommunalen Jugendarbeit, Klosterstraße 21, Telefon: 0 42 98 / 92 91 80 oder schaut auf dessen Homepage. Ansprechpartner ist Tom Brünings.