Insgesamt 130 Gäste – darunter zahlreiche Mitgliedsbetriebe, Vertreter aus Politik und Wirtschaft wie der Stuhrer Bürgermeister Niels Thomsen, Landrat Cord Bockhop und Wirtschaftsförderer Lothar

Wimmelmeier sowie der weiteren Stuhrer Interessenvertretungen wie BIG und UFO – waren der Einladung in den Meyerhof in Heiligenrode gefolgt. Sie erlebten einen äußerst kurzweiligen Abend. Zu Beginn hatte der Vorsitzende der ISU, Werner Heinken, das Wort. Neben einem Rückblick auf die Meilensteine der ISU-Geschichte, nutzte er die Gelegenheit, um auf die Bedürfnisse und Ansprüche der heimischen Wirtschaft aufmerksam zu machen. Verglichen mit alteingesessenen Wirtschaftsgrößen befinde sich die ISU aktuell noch in der Pubertät, sagte er. „Damit das hiesige Gewerbe gedeihen kann, brauchen wir nicht nur weitere Gebiete, sondern auch einen schnelleren Breitbandausbau. Da hinken wir derzeit hinterher“, sagte Heinken in seiner Begrüßung. Die aktuell viel diskutierte Forderung „Stuhr muss wachsen“ von Seiten der CDU griff Bürgermeister Niels Thomsen auf. Stuhr bleibe bei seinen exakt 81,83 Quadratkilometern, erläuterte er. An anderer Stelle gebe es aber sehr wohl Zuwächse – wie die 5,6 Prozent mehr Beschäftigten seit 2016. Thomsen weiter: „Wir sind hier nicht der Speckgürtel, wir sind der Speck im Gürtel.“

Im Anschluss an den offiziellen Teil und ein Essen nutzten die Anwesenden den festlichen Rahmen, um ins Gespräch zu kommen.