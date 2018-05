Mai 2007 eröffnete sie ihre Praxis zunächst in der Schwaneweder Straße in Blumenthal. Drei Jahre später erfolgte der Umzug nach Schönebeck in die Borchshöher Straße. Seither ist die Praxis kontinuierlich gewachsen. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM).

„TCM ist viel mehr als nur Akupunktur. Dazu gehören Kräutertherapie, Moxibustion, Ernährung nach den fünf Elementen, Massage und auch Schröpfen“, erklärt Susanne Behrens. Neben der Methodenvielfalt fasziniert die Heilpraktikerin vor allem das Gesamtkonzept der TCM. Der Mensch wird in seiner Ganzheit betrachtet, und seelische Probleme haben in der TCM genauso ihren Platz wie körperliche Leiden. Sie sind der Ausdruck eines zugrunde liegenden Ungleichgewichtes, das entsprechend behandelt werden kann.

Basis ihrer Arbeit ist eine umfassende Anamnese. Auf dieser Grundlage wird gemeinsam mit dem Patienten das weitere Vorgehen besprochen. „Vielen Patienten mit psychischen Problemen wie Ängsten oder Depressionen konnte ich so schon helfen. Auch Reizdarm, Schlafstörungen, Herzrasen oder unruhige Beine können geheilt oder zumindest gelindert werden“, sagt die Fachfrau. Außerdem kann die TCM bei rheumatischen Erkrankungen, Infektanfälligkeit oder Allergien helfen. „Selbst einen Kinderwunsch kann man mit den Methoden der TCM unterstützen. Es gibt schon einige ,Praxis-Babys‘“, freut sich Susanne Behrens, die selbst Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern ist.

Geduldiges und sorgfältiges Vorgehen

Neben der TCM setzt die Heilpraktikerin auch auf andere, bewährte naturheilkundliche Methoden. „Ich habe im Laufe meiner Arbeit gelernt, dass jeder Patient unterschiedlich auf die verschiedenen Methoden reagiert. Manche Menschen brauchen sanfte, andere starke Reize. Bei dem einen greift ergänzend die Homöopathie, bei dem anderen sind es Bachblüten oder Mineralstoffe nach Schüssler.“ Wichtig sei ein geduldiges und sorgfältiges Vorgehen. „Heilversprechen sind unseriös. Vielmehr ist die Behandlung ein gemeinsamer Prozess, auf den sich Patient und Therapeut einlassen. Dazu gehört Vertrauen und immer wieder eine ehrliche Zwischenbilanz.“

Inzwischen hat Susanne Behrens einen festen Patientenstamm, der seit Jahren regelmäßig für verschiedene Anwendungen zu ihr kommt, immer wieder ergänzt durch neue Patienten. „Besonders freue ich mich natürlich auch, wenn Patienten aus der Anfangszeit sich wieder melden. Die meisten kommen über Empfehlungen in meine Praxis. So ist teilweise die ganze Familie über alle Generationen bei mir.“

Susanne Behrens war ursprünglich in einem ganz anderen Bereich tätig. Die studierte Volkswirtin hat jahrelang als Seminarleiterin, Moderatorin und Coach für eine Unternehmensberatung gearbeitet. „Ich habe zunehmend gemerkt, dass ich dichter mit dem Menschen an Themen arbeiten möchte, die wirklich eine Rolle für ihn spielen“, sagt die 53-jährige.

Sie stieg aus und machte die Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ihren Entschluss, sich vor zehn Jahren mit ihrer Naturheilpraxis selbstständig zu machen, hat sie nie bereut. „Ich freue mich jeden Morgen auf meine Patienten“, sagt Susanne Behrens. „Das ist ein Geschenk.“

Die Heilpraktikerin ist unter der Telefonnummer 04 21 / 3 31 85 73 oder über ihre Internetseite www.naturheilpraxis-susanne-behrens.de zu erreichen.