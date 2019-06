Wir aus Osterholz-Scharmbeck

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Gespür für Eleganz

GEM/NEK

Im Herzen der Kreisstadt, in der Bahnhofstraße 60 in Osterholz- Scharmbeck, lockt seit Mitte Mai dieses Jahre ein neues Ladengeschäft mit außergewöhnlichen Accessoires und allerlei schönen Dingen zum Wohnen und Leben: Bei Maria’s Dekorationswelt dreht sich alles um Mode, Wohnen und Accessoires.„Ich liebe schöne Dinge und lege großen Wert auf Individualität und Qualität. Daher gibt es bei mir keine Massenware, sondern ausgewählte Stücke in kleinen Mengen“, sagt Maria Galrao-Sewtz.