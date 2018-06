Um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, wurde schon Wochen zuvor vieles in die Wege geleitet. Sei es mit dem Aufhängen von vielen Plakaten in und um Worpswede und Neu Sankt Jürgen oder das Verteilen von Flyern an alle Haushalte in Worpswede und umzu. Viele örtliche Unternehmen haben sich zudem finanziell an diesem Tag beteiligt.

Neben den eigens organisierten zehn Stationen konnte als besonderes Highlight das DFB-Paule-Fußballabzeichen erworben werden. Auch hier wurde an drei Stationen das Fußball-Geschick getestet. Anschließend gab es eine Urkunde und einen Anstecker.

Alle Teilnehmerinnen hatten natürlich freien Eintritt und konnten nach Herzenslust kostenloses Eis vom Biolandhof Kaemena oder selbst gemachte Bio-Waffeln schlemmen. Ein Preisausschreiben rundete das Programm weiter ab. Der erste Preis war ein signierter Fußball der Frauen-Nationalmannschaft.

Alle Mädchen, die nach dem Tag auf dem Fußballplatz noch genug Power hatten, machten zum Abschluss noch ein Spiel. Für jede Teilnehmerin gab es eine Tasche, Haarbänder und andere kleine Geschenke.

Der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen konnte im Nachgang gleich viele neue Gesichter zu einem Probetraining auf dem Vereinsgelände begrüßen. Hier wurde den neugierigen Mädchen in einigen Trainingseinheiten gezeigt, wie ein zukünftiges Training für sie aussehen kann. Alle waren nach dem Training der Meinung, dass sie gerne am Ball bleiben möchten. Der Verein freut sich über die zahlreichen Mädchen, denen das Erlebnis sichtlich Spaß bereitet hat.

Alle, die es nicht zum Probetraining geschafft haben, müssen nicht traurig sein, denn der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen bietet am kommenden Mittwoch, 20. Juni, um 16.30 Uhr noch ein weiteres Schnuppertraining an. Hier sind interessierte Mädchen von sechs bis 15 Jahren herzlich willkommen. Eine Anmeldung für das Schnuppertraining ist nicht nötig, auch keine Vorkenntnisse. Lust und Neugier sind die entscheidenden Punkte für eine Teilnahme.

Zum nachhaltigen Erfolgsrezept des Vereins in der Mädchenarbeit der vergangenen Jahre gehören auch die jährlichen Wochenendfahrten der Mädchenmannschaften. In diesem Jahr ging es ins Ammerland nach Nordloh. Über drei Tage konnten die Mädchen spielen, trainieren und gemeinsam die Freizeit verbringen. So hatten sie viel Zeit, sich einmal richtig kennenzulernen. Manche Spielerin hat dort ihre Rolle im Team gefunden, und die Mannschaften sind sehr stark zusammengewachsen.

Auch während der Saison sind die Trainerinnen und Trainer immer wieder darauf bedacht, Gemeinschaftserlebnisse zu schaffen, die die Teams zusammenschweißen. So möchte der Verein auch in den nächsten Jahren mit der Förderung im Bereich Mädchenfußball diesen weiter unterstützen und ausbauen. Und der jährliche Tag des Mädchenfußballs ist eine von vielen nachahmungswürdigen Veranstaltungen auf dem erfolgreichen Weg der Mädchenmannschaften beim TSV Eiche Neu Sankt Jürgen.

Neugierige und interessierte Mädchen oder deren Eltern können sich bei Fragen gerne beim Jugendleiter im Bereich Juniorinnen, Oliver Helvogt, unter der Telefonnummer 01 76 / 61 55 57 18 melden. Das ist auch per Whatsapp möglich.