Schon wieder bekommt Instagram ein Update. Erst vor wenigen Wochen hatte das soziale Netzwerk IGTV eingeführt. (Creative Commons Zero (CC0))

Diese Funktion gab es schon zu den Urzeiten des Internets: Bereits der Internet-Provider AOL oder der damals extrem beliebte Messenger ICQ zeigten den Online-Status von Freunden an. Nun bekommt auch Facebook-Tochter Instagram im Jahre 2018 ein solches Feature. Wie es im firmeneigenen Blog heißt, soll die neue Funktion den Nutzern erlauben, einfacher und schneller mit Freunden in Kontakt zu treten.

Je nachdem, wo sich der Nutzer gerade befindet, werden jeweils grüne Punkte neben dem Profilbild oder eben dem Kontaktnamen angezeigt. Der sogenannte „Activity Status“ wird auch angezeigt, wenn das Dialogfeld zum Teilen eines Beitrages eingeblendet wird. Einen Tag vor dem Blog-Eintrag war bekannt geworden, dass sich die Instagram-Kontaktliste auch in die App des Facebook Managers integrieren lässt.

Der Activity Status wird jeweils neben den Kontakten eingeblendet. (Instagram)

Vorbildlich: Die neue Funktion des Activity Status ist standardmäßig deaktiviert. Der Mutterkonzern Facebook hingegen bekam immer wieder Ärger, nachdem diverse Einstellungen nach einem Update einfach aktiviert wurden - zu Ungunsten der Privatsphäre der Nutzer.

Die Entwickler bei Instagram arbeiten außerdem an einer weiteren Neuerung. Schon bald soll es eine echte Zwei-Faktor-Authentifizierung geben, die das berüchtigte Hacken fremder Accounts ein für alle Mal beenden sollen. Vor allem in den USA funktionieren diese Hacks regelmäßig. Dafür wird gar das Privatleben des Opfers ausgespäht, um an dessen Instagram-Konto zu kommen. Besonders begehrt sind sehr kurze Nutzernamen.