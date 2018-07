Zu Gast ist dann der bekannte US-Schauspieler Fred „The Hammer“ Williamson, der unter anderem in dem Kultfilm „From Dusk Till Dawn“ an der Seite von George Clooney und Quentin Tarantino spielte. Williamson präsentiert in Syke den Actionfilm „Atomic Eden“ der Produktionsfirma Generation X Group des Weyhers Kevin Zindler.

Der Weyher war es auch, der den Film in die Hachestadt lotste. Denn immerhin hat der Filmproduzent dort seinen ersten Kinofilm gesehen, wie er im Gespräch mit dem WESER-KURIER berichtet. Außerdem möchte der Filmschaffende „kleine Kinos unterstützen“.

Die Handlung von „Atomic Eden“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: Stoker (Fred Williamson) rekrutiert sein altes Team, um eine verschollene Nazi-Waffe aus Tschernobyl zu bergen. Doch der vermeintlich einfache Job wird ungleich schwieriger, als 800 mit Strahlenanzügen Maskierte die achtköpfige Gruppe angreifen. Hinzu kommt, dass sie nur 36 Stunden Zeit haben, da die Strahlung sonst tödlich wird. Dann entdecken sie, dass unter den Anzügen ganz normale Menschen zu stecken scheinen. Es stellt sich die Frage: Wer sind die Guten und wer die Bösen?

Der Film aus dem Jahr 2015 ist laut Zindler bereits in einigen Ländern erfolgreich gezeigt worden und geht nun auf große Deutschland-Tournee durch 20 Kinos– immer mit wechselndem Gaststar, sagt der Filmproduzent weiter. In Syke ist eben dies Fred Williamson, der auch für Autogramme bereit stehen soll.

Die Vorstellung des Independent-Films beginnt um 19 Uhr im Hansa-Kino Syke, Herrlichkeit 3. Tickets sind zum Preis von zehn Euro zu haben. Außerdem sollen vor Ort auch sogenannte Mediabooks rund um den Film für 29,99 Euro verkauft werden, berichtet der Weyher Zindler.