In Niedersachsen wird der Gesamtbestand der Stare auf knapp 420 000 Reviere geschätzt. Dies sind etwa zehn Prozent des gesamtdeutschen Staren-Bestandes. Durch den Lebensraumverlust erleiden auch in Niedersachsen die Stare einen steten Rückgang. Zwischen 1989 und 2010 wurde eine gleichmäßige Abnahme um knapp fünf Prozent festgestellt. „Auch wenn der Star in Niedersachsen in vielen Parks und Grünanlagen, auf Plätzen und Straßen zu sehen und zu hören ist, so nehmen seine Bestände doch ab“, erklärt Maren Meyer-Grünefeldt, die Leiterin der Nabu-Umweltpyramide in Bremervörde. Früher durften Starenkästen in keinem Garten oder Kleingarten fehlen, denn jeder Gärtner setzte auf die Stare, die sich über Würmchen, Insekten und deren Larven hermachten. Deshalb wurden die einfach zu bauenden Kästen an Bäumen angebracht. Da natürliche Höhlen in alten Bäumen immer weniger zur Verfügung stehen, nimmt der Star geeignete Nistkästen gerne an. Sowohl im Privatgarten als auch in öffentlichen Grünbereichen und in ländlichen Gebieten findet der Star so einen Platz, um seine Jungen aufzuziehen. Der gesellige Star lebt gern in der Gemeinschaft – also lohnt es sich, gleich mehrere Behausungen anzubringen. Wer mehrere Nistkästen aufhängt, so der Tipp des Nabu, kann mit einem ganzen Staren-Orchester belohnt werden.

Ein Haus für den Star ist ganz einfach zu bauen. Im Prinzip handelt es sich bei einem Starenkasten um einen vergrößerten Meisenkasten. Der Starenkasten benötigt ein Einflugloch mit 45 Millimetern Durchmesser für die Vögel. Bei geeigneter Umgebung – zum Beispiel Streuobstwiesen oder sonnige Lagen mit altem Baumbestand – kann mit etwas Glück vielleicht auch ein als bedroht eingestufter Wendehals das geräumige Domizil beziehen. Das Einflugloch sollte nach Osten oder Südosten zeigen, um zu viel Regen und Sonne abzuhalten. In einer Höhe von zwei bis sechs Metern fühlen sich die gefiederten Gesangeskünstler am wohlsten.

Eine Bauplansammlung und weitere Informationen bietet die Nabu-Umweltpyramide Bremervörde – Huddelberg 14, Telefon 0 47 61 / 713 30 – an. Hier können auch fertige Nisthilfen für den Star erworben werden. Wer lieber gleich loslegen will, findet unter www.NABU.de/Starenkasten im Internet alle notwendigen Informationen zum Bau der Nisthilfen.