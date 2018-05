Dank für das Engagement: zweiter Vorsitzender Rolf Göbbert (von links), Dietfried Zach, Kerstin Fröhling und Christian Dibbern.

Neben zahlreichen Bildern von Pflanzen wurden auch Exemplare zum Anfassen und Beschnuppern angeboten, teilweise in unmittelbarer Umgebung des Veranstaltungsortes gesammelt. Jürgen Feder kennt sich in Verden aus und weiß genau, wo beispielsweise die Mauerraute gedeiht, eine winzige seltene Farnart: am Dom und an Teilen der Stadtmauer.

Weiter ging es mit Vorstandswahlen und Ehrungen. Die Nabu-Gruppe Oyten wird jetzt von Eckhard Jäger, die Gruppe Ottersberg von Jürgen Baumgartner geleitet. Malte Wördemann ist neuer Leiter der Gruppe Dörverden. Neue Schriftführerin ist nach dem Ausscheiden von Sabine Meyer jetzt Anja Gätjen.

Überraschungsehrung im Sachsenhain: Christian Dibbern (links) und Peter Minkwitz.

Die Jubiläumsurkunde für 40-jährige Nabu-Mitgliedschaft konnten Erika Jansch und Heinz Möller entgegennehmen. Heinrich Lühmann wurde für seine 30-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Dietfried Zach ist seit 1991 Mitglied im Nabu und hatte vor zehn Jahren – bis jetzt – die Leitung der Dörverdener Gruppe übernommen. Daneben ist er auch bei den Pflegearbeiten im Holtumer Moor aktiv dabei und betreut seit fünf Jahren das Schwalbenprogramm des Nabu-Landesverbandes. Als Anerkennung erhielt er die silberne Ehrennadel.

Über die bronzene Ehrennadel für besonderes Engagement können sich zwei Nabu-Aktive freuen: Kerstin Fröhling engagiert sich seit mehreren Jahren im Wolfsschutz und arbeitet hier auch überregional. Sie macht in diesem Zusammenhang viele Schulbesuche, um die Schüler thematisch zu sensibilisieren. Darüber hinaus erarbeitet sie im Rahmen der Nabu-Gruppe Kirchlinteln das jährliche Veranstaltungsprogramm und gestaltet den jährlich neu erscheinenden Programm-Flyer.

Peter Minkwitz führt als Mitglied der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (OAG) im Rahmen der Nabu-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ seit elf Jahren die projektbegleitenden Exkursionen im Sachsenhain mit steigendem Erfolg durch. Seine Art der Vermittlung der Vogelstimmen und die dazugehörigen Erklärungen entsprechen seinen ganz persönlichen Empfindungen zur heimischen Vogelwelt. Seit 2011 führt er auch die neue Nabu-Aktion „Stunde der Wintervögel“ mit dem OAG-Sprecher Christian Dibbern gemeinsam erfolgreich durch.

Da Peter Minkwitz an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte, gab es eine überraschende Ehrung: Im Rahmen einer Exkursion im Sachsenhain überreichte Christian Dibbern im Beisein von 25 interessierten Naturfreunden Peter Minkwitz für sein bürgernahes Engagement für den Naturschutz die Nabu-Ehrennadel in Bronze. „Machen Sie bitte weiter“, war die erfreute Reaktion der Exkursionsteilnehmer.