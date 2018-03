Knapp ein Jahr ist es her, seit Tanja und Kai Horstmann die Cactus-Filiale am Markt in Schwanewede eröffneten. Seither hat sich das Fachgeschäft für aktuelle und hochwertige

Damenmode einen festen Platz in der Schwaneweder Shoppinglandschaft gesichert. Auf insgesamt 150 Quadratmetern finden Kunden vom aktuellen Sweater über Blusen, Shirts und Kleiderbis zu Hosen, Jacken und mehr alles, was das Modeherz

begehrt. Darunter Stücke bekannter Namen wie S. Oliver, Opus, Buena Vista Soyaconcept, Anna Justper. Immer wieder kommen neue Marken hinzu,

sodass Kunden stets etwas Neues entdecken können.

„Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir so gut hier aufgenommen wurden“,

bedankt sich Tanja Horstmann. Die Eröffnung der Filiale am Schwaneweder Markt habe sich als gute Entscheidung herausgestellt. So dient das Geschäft nicht nur den Schwanewedern als Anlaufpunkt für trendige Mode, sondern zieht auch viele Kunden aus der Umgebung an. Unter anderem solche, denen Cactus noch durch die ehemalige Filiale in Blumenthal bekannt ist. „Auch wächst die Anzahl von Stammkunden stetig an“, so die Inhaberin.

Bekannt ist nicht nur das Konzept, sondern auch einige der Gesichter im Team. So traf man Sabine Rodiek bereits in Blumenthal und Vegesack. Kathrin Sittartz stand den Kunden bisher in Vegesack beratend zur Seite und leitet nun Cactus in Schwanewede. Sie nimmt den Platz von Adriana Nentwig ein, die sich in den Mutterschutz verabschiedet.

Passend zu den länger werdenden Tagen, halten derzeit die ersten Frühjahrsneuheiten im Laden Einzug. Mit Flower Prints, knalligem Gelb und Grün sowie vielen Kontrasten bringen die Stücke Farbe in das noch winterliche Grau. „Jeden Tag kommt neue Ware an“, verspricht Tanja Horstmann und lädt ein, diese zu entdecken. Neben Bekleidung wird für Modebewusste

jedoch noch mehr geboten. Dazu gehören Accessoires wie Modeschmuck oder auch Taschen.

Zusätzlich zu den Neuheiten können Kunden sich auch immer wieder auf spezielle Angebote freuen. Aktuell gibt es 10 Euro Sofort-Rabatt bei Ausstellung einer Kundenkarte.

Cactus Fashion, Am Markt 6, 28790 Schwanewede. E-Mail: info@cactus-fashion.de. Weitere Informationen im Internet: www.cactus-fashion.de