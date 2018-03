Der Vorstand 2018 (von links): Constantin von Kuczkowski (Gechäftsführer), Sebastian Thaysen (Bildung), Michaela Mumme (Kommunikation), Larissa Delicat (Finanzen), Jan Dessel (Sprecher) und Mario Egbers (Junge Unternehmen/Existenzgründer).

Neben zahlreichen etablierten Veranstaltungen wie dem Azubi-Training in Kirchdorf, der bundesweiten Aktion „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ oder den Existenzgründer-Stammtischen wurden auch neue Projekte angegangen. So beteiligte man sich beispielsweise im vergangenen Jahr erstmalig an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und brachte – trotz einer sehr kurzen Vorlaufzeit – 35 Kartons für Kinder in Not auf den Weg. Auch mit dem Themenabend für junge Unternehmer und Existenzgründer hat man erfolgreich eine Erweiterung der Palette vorgenommen.

Constantin von Kuczkowski und Silke Mehlhop-Lange wurden mit der silbernen Juniorennadel geehrt.

In diesem Jahr überraschte Jan Dessel zudem zwei Mitglieder mit einer besonderen Ehrung: Der ehemaligen Kreis-Sprecherin Silke Mehlhop-Lange und dem Geschäftsführer des Kreises, Constantin von Kuczkowski, wurde für ihr Engagement die silberne Juniorennadel samt Urkunde verliehen.

Für dieses Jahr präsentierte Jan Dessel eine nicht minder umfangreiche Liste an geplanten Aktivitäten: Neben dem etablierten monatlichen Zusammentreffen der Juniorinnen und Junioren, bei dem auch Interessierte jederzeit gerne gesehen sind, werden Veranstaltungen zum Ausbau der Netzwerke innerhalb und außerhalb der Wirtschaftsjunioren weiter intensiviert. Auch der Bereich „Bildung“ soll noch umfangreicher aufgegriffen werden. So ist geplant, dass die Aktion „Ein Tag Azubi“, die benachteiligten Jugendlichen den Weg zu einem Ausbildungsplatz erleichtern soll, wieder erfolgreich umzusetzen.

Mit großem Dank wurde abschließend Gesine Imhof aus dem Vorstand verabschiedet. Ihr folgt Michaela Mumme als Verantwortliche für das Ressort Kommunikation. Jan Dessel wurde einstimmig für ein weiteres Jahr als Sprecher bestätigt.

Die Wirtschaftsjunioren „Zwischen Hunte und Weser“ sind junge Selbstständige und Unternehmer oder leitende Angestellte unter 40 Jahren, die ihre Zeit, Wissen und Engagement einsetzen wollen, um die Zukunft der Jugend in der Wirtschaft zu sichern und zu stärken. Sie sind national und international organisiert. Wer Interesse hat sich den Wirtschaftsjunioren anzuschließen, ist beim monatlichen Stammtisch herzlich willkommen. Der Stammtisch findet an jedem ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Restaurant „Esszimmer“ in Bruchhausen-Vilsen statt.