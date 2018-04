Beim legendären CDU-Parteitag 1989 in Bremen: Helmut Kohl und Bernd Neumann lesen die Berichterstattung im Weser-Kurier. (Jochen Stoss)

Herr Neumann, Sie gelten als langjähriger Weggefährte von Helmut Kohl. Seit wann kannten Sie ihn?

Bernd Neumann: Lassen Sie mich bitte eines vorweg sagen: Ich bin sehr betrübt, weil Helmut Kohl für mich immer ein Vorbild war. Und wenn jemand geht, und in diesem Fall gab es dazu wohl auch kaum eine Alternative, dann ist das schon ein Einschnitt. Das wollte ich ganz persönlich zum Tod von Helmut Kohl sagen.

Nun zur Frage: Ich habe ihn zum ersten Mal nach Bremen eingeladen im Jahre 1969. Damals war er Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und damals habe ich ihn eingeladen, weil er für uns Jüngere in der CDU als Reformer der Partei galt. Ich habe ihn das letzte Mal 2013 oder 2014 erlebt, da war er aber leider schon sehr krank und es war schwierig, ein Gespräch mit ihm zu führen. Ich habe auch weit über die Zeit seiner Kanzlerschaft hinaus zu ihm – als einer von wenigen – ein enges Verhältnis gehabt. Helmut Kohl wurde 1973 Parteivorsitzender. Ich habe schon 1971 dafür gekämpft, dass er Vorsitzender werden sollte, aber dann kam Rainer Barzel dazwischen. Nachdem wir die Wahlen 1972 gegen Willy Brandt und die SPD verloren hatten, kandidierte Kohl 1973 erneut. Er blieb dann bis 1998 Parteivorsitzender. Ich selbst habe ihn in all den Jahren, ich glaube ab 1975, als Mitglied des Bundesvorstands begleiten können. Wir haben in dieser Zeit auch vieles gemeinsam gemacht. Ich habe mit Helmut Kohl im Laufe dieser Zeit immerhin 25 gemeinsame Wahlveranstaltungen hier in Bremen gehabt.

Sie hatten ja ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu Helmut Kohl. Andererseits sagen viele seiner politischen Begleiter, er sei kein einfacher Typ gewesen. Wie haben Sie die gute Beziehung zu ihm hinbekommen?

Helmut Kohl war immer ein Kerl mit Ecken und Kanten, er war nie stromlinienförmig. Das Wichtigste war: Man konnte sich immer auf ihn verlassen. Ich habe von ihm gelernt, dass in der Politik das Wichtigste die Verlässlichkeit ist – dass man das, was man macht und sagt, auch wirklich einhält. Und er hat uns in Bremen im Wahlkampf immer unterstützt und seine Zusagen dann auch stets eingehalten. Aber natürlich war Helmut Kohl nicht immer einfach. Er hatte auch im CDU-Bundesvorstand einen ausgeprägten Willen. Meisten trug er vor und sagte, was er wollte. Und dann wurde diskutiert. Aber am Ende der Diskussion konnte er auch resolut sein.

Freitag, der 21. Januar 2000. Helmut Kohl, hier mit Bernd Neumann (Landesvorsitzender), Hartmut Perschau (Finanzsenator) und Jens Eckhoff (Landesvorstandsmitglied), kommt zum Neujahrsempfang der Bremer CDU ins Parkhotel. Trotz des Spendenskandals wird der Altkanzler sehr freundlich empfangen. (Martin Rospek)

Unvergessen ist der dramatische CDU-Bundesparteitag von 1989 in Bremen. Damals gab es eine Art Putschversuch gegen den Parteivorsitzenden.

Es war der erste CDU-Bundesparteitag in Bremen überhaupt. In Teilen der Partei gab es Widerstand von einem Kreis um Heiner Geißler und Rita Süssmuth. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einige besondere Aufgaben, weil ich ja Präsident des Parteitags war. Natürlich fühlte ich mich verpflichtet, gegenüber dem Chef eine gewisse Loyalität zu wahren. Die hatte Geißler missen lassen, und deshalb hat sich Helmut Kohl dann von seinem Generalsekretär getrennt. Was ich nachvollziehen kann, auch wenn ich Heiner Geißler immer gemocht habe.

Wie heikel stand es damals um Helmut Kohl?

Eine ernsthafte Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Zehn Tage vor dem Parteitag bekam ich einen Anruf von Helmut Kohl. Mein Sonderauftrag bestand darin, an dem folgenden Tag im Bundesvorstand einiges abzuklären. Rita Süssmuth und Lothar Späth hatten im Vorfeld des Parteitags geäußert, dass sie gegebenenfalls gegen Kohl kandidieren wollten. Ich hatte dann den Auftrag, beide zu fragen. Ich sagte zu Frau Süssmuth: Wir haben ja den Bremer Parteitag und ich möchte doch nicht, dass es dort am Ende noch Theater gibt. Kandidieren Sie nun gegen Helmut Kohl, ja oder nein? Dann hat sie richtig rumgeeiert und sprach von einem Missverständnis. Bei Lothar Späth war es ähnlich. Bei dieser Ausgangslage bestand für Helmut Kohl keine Gefahr, nicht wiedergewählt zu werden. Schon kurze Zeit später kam dann die Wiedervereinigung, die er im Amt des Bundeskanzlers und im Amt des Parteivorsitzenden zu verantworten hatte.

Kommen wir zu seinem großen Lebenswerk, der Deutschen Einheit. Hatte er eigentlich immer daran geglaubt?

Im Gegensatz etwa zu den Sozialdemokraten war Helmut Kohl immer felsenfest vom Erreichen der Deutschen Einheit überzeugt. Ich konnte ihn ja oft begleiten in dieser Zeit. Als die Einheit dann nach der Revolution von 1989 stattfand, hat er sie in einer vorbildlichen und gekonnten Art und Weise gemanagt. Ich denke dabei vor allem an die zunächst schwierigen Gespräche mit den Alliierten, aber auch die Gespräche mit Michail Gorbatschow. Helmut Kohl hat entscheidend dazu beigetragen, dass am Ende alle seine Gesprächspartner dieser Lösung zugestimmt haben. Allein aus diesem Grunde wird er niemals in Vergessenheit geraten. Nach dem Fall der Mauer hatte ich den Auftrag bekommen, mich von Januar bis März 1990 um die ostdeutschen Allianz-Parteien der CDU zu kümmern und sie zu beraten. Ich traf mit allen von ihnen zusammen, von Lothar de Maizière bis Wolfgang Schnur oder Peter-Michael Distel. Das war auch für mich eine bewegende Zeit, da ich fast täglich mit Helmut Kohl telefoniert habe, um ihm zu berichten. Das hat uns, weil es ja auch ein übergeordnetes Ereignis war, all die Jahre am meisten verbunden.

Hat Helmut Kohl eigentlich nie irgendwelche Zweifel gehabt, dass der Prozess der Einheit doch noch ins Stottern geraten könnte?

Nein. Wir waren damals alle überrascht, dass die politische Entwicklung hin zur Einheit so ungemein schnell verlief. Schon nach Kohls Zehn-Punkte-Erklärung im Deutschen Bundestag war klar, dass er die Wiedereinigung anstrebte und am Ende auch die Integration des östlichen Teil Deutschlands in die Nato. Helmut Kohl hat vom ersten Tag nach dem Fall der Mauer auf diese Ziele hingearbeitet. Damals waren viele andere, auch die SPD von Oskar Lafontaine, noch längst nicht soweit. In dieser Zeit hat er sehr konzeptionell gehandelt, sonst wäre die Entwicklung auf diese friedliche Art und Weise überhaupt nicht möglich gewesen wäre.

Was war neben der Deutschen Einheit die größte politische Leistung von Helmut Kohl. Das Zusammenwachsen Europas?

Ja, unbedingt. Die größte Leistung war ja von ihm, am Ende gemeinsam mit Francois Mitterrand, dass sich dieses Europa ansonsten niemals so entwickelt hätte. Dieses Europa war in seinen Augen wichtig für den Frieden in Europa und der Welt. Das war für ihn eine der Hauptzielsetzungen. Je länger er im Amt war, desto mehr konzentrierte er sich auf Europa. Auch die einheitliche Einführung des Euros war natürlich am Ende genauso wie die Einrichtung des Binnenmarkts richtig. Ohne Netz und doppelten Boden hat Helmut Kohl das durchgesetzt. Das war sein klarer Wille. Er hatte ja auch ein enormes Ansehen als der Antreiber in Europa. Ohne ihn wären wir nie so schnell und so weit gekommen. Heute wünscht man sich, dass würde von allen EU-Mitgliedern ähnlich gesehen. Manche nutzen zwar gerne die Vorteile, wollen aber vielfach keine Gegenleistung erbringen. Aber das ist heute eben eine ganz andere Lage als zu Helmut Kohls Zeiten. Ich hatte zum Schluss, soweit ich mit ihm gesprochen habe, den Eindruck gewonnen, dass er unter dieser Entwicklung Europas auch ein wenig litt.

Ein dunkler Fleck im Leben des Altkanzlers war die Parteienspenden-Affäre. Wie verbittert war er, als die Partei im Jahr 2000 mit ihm abgerechnet hat?

Zu einer Zeit, als der Vorsitzende Wolfgang Schäuble und die Generalsekretärin Angela Merkel darüber nachdachten, ob man Helmut Kohl nicht aus der CDU ausschließen müsste und gerade beschlossen hatten, ihm den Ehrenvorsitz der Partei abzuerkennen, da habe ich mit einer weiteren Person im Bundesvorstand gegen diese Entscheidung gestimmt. Ich hielt sie für vollkommen unangemessen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Bremer CDU ganz bewusst Helmut Kohl zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. Es kamen 4000 Menschen. Das war die Zeit, als viele auch aus der eigenen Partei ihn sozusagen massakrieren wollten. In Bremen hingegen wurde er damals uneingeschränkt gefeiert. Aber um das klarzustellen: Natürlich war die Sache mit den Parteispenden nicht in Ordnung. Ich habe mich damals sogar im Fernsehen ja auch dazu bekannt: Der Landesverband Bremen war auch Empfänger eines Teils der Gelder. Das zeigt aber auch ganz klar: Es ging dabei nicht um eine Art Stimmenkauf für kommende Parteitage, dafür waren wir Bremer doch viel zu klein. Nein, von Helmut Kohl wurden zum Beispiel auch die CDU-Sozialausschüsse immer bedacht. Ich füge hinzu: Die ganze Sache war so nicht korrekt, man hätte die Spenden angeben müssen. Aber ich habe immer gesagt: Dieser Fehler, und das ist ganz klar einer gewesen, steht in keinem Verhältnis zu den Leistungen dieses Bundeskanzlers. Aber auch in dieser Zeit blieb Helmut Kohl seiner Linie treu. Nach dem Beschluss, ihm den Ehrenvorsitz zu nehmen, sagte er zu mir: Das lasse ich nicht mit mir machen! Er hat dann selbst den Ehrenvorsitz niedergelegt.

Was werden die Deutschen auf Dauer mit Helmut Kohl verbinden?

Bestimmt und ohne Einschränkung seine direkte Verbindung zur Wiedervereinigung. Er war der Kanzler der Deutschen Einheit. Das wird von niemanden bestritten und wird auch nie hinterfragt. Und die Menschen werden auch nicht vergessen: Bis heute war er der am längsten amtierende Bundeskanzler in Deutschland.

Das Gespräch führte Norbert Holst.

Zur Person:

Bernd Neumann war von 1979 bis 2008 Landesvorsitzender der CDU Bremen. Er kandidierte drei Mal für das Bürgermeisteramt. Von 1991 bis 1994 war Neumann Staatssekretär für Forschung und Technologie und von 1994 bis 1998 für Bildung. Von 2005 bis 2013 war er Staatsminister für Kultur und Medien. Seit 2014 ist er Präsident der Filmförderungsanstalt.