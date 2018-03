Koll Borgfelder Landhaus - Vorstellung neues Konzept (Borgfelder Landhaus)

Insbesondere die Kohl- und Silvesterpartys, der Tanz in den Mai sowie die zweimal jährlich stattfindende Veranstaltung „Borgfeld tanzt“ sind stets gut besucht. Wer darüber hinaus einen runden Geburtstag, seine Hochzeit, die Konfirmation seiner Kinder oder ein Firmenjubiläum feiern möchte, findet mit dem Team des Borgfelder Landhauses einen kompetenten Ansprechpartner. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir in der Vergangenheit leider zahlreiche Anfragen ablehnen mussten“, sagt Efthymios Ziogas.

Blickfang an der Landesgrenze zwischen Lilienthal und Bremen: Das Borgfelder Landhaus wird für seine gekonnt arrangierten Events und den lauschigen Sommergarten bei Jung und Alt in der Region geschätzt. (Kerstin Boelsen)

Nach den Ostertagen wird sich dies allerdings ändern: Um sich den Wünschen der Gäste anzupassen und mit der Zeit zu gehen, legt der Betreiber den Fokus komplett auf den Veranstaltungs- und Eventbereich. Nach ein paar kleinen Schönheitsreparaturen startet das Borgfelder Landhaus ab Dienstag, 3. April, an bewährter Stelle mit einem frischen Konzept in den Frühling. Neben dem großen Saal, dem Kaminzimmer und der Zollstube kann künftig etwa auch der Restaurantbereich für Veranstaltungen aller Art genutzt werden. Je nachdem, auf welchen Raum die Wahl fällt, ist Platz für 25 bis 500 Personen. Eine individuelle Beratung und Betreuung gibt es obendrein. Von einem kostenlosen Erstgespräch über das Arrangement der Tischdekoration, verschiedene Buffet- und Menüvorschläge sowie die Musikauswahl bis zur kompletten Planung und Durchführung des Events bieten Ziogas und seine Mitarbeiter einen Rundum-Service für feierliche Anlässe jeder Größenordnung.

Entspannt feiern

Hinter den Wortbergen, (Borgfelder Landhaus)

Für alle, die nach der Party keine langen Wege in Kauf nehmen möchten oder eine Übernachtungsmöglichkeit für ihre Gäste suchen, bietet das Hotel des Gastronomiebetriebs zwölf komfortabel eingerichtete Zimmer. Die acht Doppel- und zwei Einzelzimmer sowie zwei Suiten auf der gegenüberliegenden Straßenseite nutzen auch Geschäftsreisende und Touristen gern.

Direkt daneben lockt ab Mai wieder der Sommergarten des Borgfelder Landhauses mit kühlen Getränken und leckeren Kleinigkeiten. Bei gutem Wetter ist die zünftig eingerichtete Außengastronomie bis September täglich geöffnet. Dabei dürfen auch die fast schon legendären Grillabende nicht fehlen. Ob Bratwürste, Frikadellen oder Nackensteaks – zwei Mal pro Woche landet für einen Pauschalpreis alles auf dem Grill, was das Herz begehrt. Darüber hinaus überträgt der Sommergarten alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft live auf einer 17 Quadratmeter großen Leinwand. Tanzbegeisterte kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

Nach einer durchtanzten Nacht komfortabel in die Kissen sinken – im Hotel des Borgfelder Landhauses ist das kein Problem. (Borgfelder Landhaus)

Als einer von wenigen Restaurationen in der Region lädt das Borgfelder Landhaus jeden Sonntag ab 15 Uhr zum Tanztee. In entspannter Atmosphäre können die Teilnehmer das Tanzbein schwingen sowie bei Softdrinks, Kaffee, Tee und Kuchen klönen. „Da diese Veranstaltung sehr gut angenommen wird, bleibt sie natürlich ein fester Bestandteil unseres Programms, ebenso wie Borgfeld tanzt, die Silvesterfeiern und Kohlpartys“, sagt der Betreiber. Alle, die sich für letztgenannte im kommenden Jahr einen Platz sichern wollen, haben demnächst die Gelegenheit. Die Internetseite des Lokals erhält Anfang April einen neuen Look und bietet ab diesem Zeitpunkt auch die Kohlfahrttermine 2019.

Das Borgfelder Landhaus in der Warfer Landstraße 37 ist durch die Haltestelle Truperdeich sowie Parkplätze vor der Tür mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Pkw aus allen Richtungen gut erreichbar. Weitere Infos zu Veranstaltungen und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter Telefon 0421 / 277 71 47, per E-Mail

an info@borgfelder-landhaus.de

sowie im Internet unter www.borgfelder-landhaus.de.