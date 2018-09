Juni 1978 nahm die erste Frühförderkraft ihre Tätigkeit auf. Das Team der Frühförderinnen hat seitdem viele Kinder mit Handicap beziehungsweise Kinder, die von einer Behinderung bedroht waren, gezielt individuell gefördert. Das Team in Syke wünschte sich ein Kletternetz für ihren Bewegungsraum, um das Förderangebot noch weiter ausbauen zu können. Der Wunsch konnte zur großen Freude im Jubiläumsjahr dank einer Spende von 970 Euro durch Airbus Bremen erfüllt werden.

Der vierjährige Leon ist einer der ersten, der in seiner Förderstunde in den Räumen an der Schloßweide 12 in Syke das große robuste Kletternetz mit Unterstützung der Frühförderin Johanna testen konnte. Er zeigte sich begeistert von dem neuen Spielgerät: „Das macht richtig Spaß“, sagte er vergnügt mit einem verschmitzten Lächeln und kletterte weiter auf den Maschen herum.

„Spielerisch lernt es sich besser“, sagt Dorothee Schwahn, Leiterin der Frühen Hilfen der Lebenshilfe Syke. „Bei Kindern, die motorische Schwierigkeiten haben, kommt das Netz zum Beispiel zum Einsatz. Es können damit beispielsweise Hindernisse überwunden oder Kraft und Gleichgewicht gefördert werden. Wir schaffen Bewegungsanreize ganz unterschiedlicher Art. Es eignet sich für Kinder aller Altersstufen, das macht es für uns so vielseitig einsetzbar. Die leichte Handhabung und der schnelle Aufbau sind weitere Pluspunkte.“

Michael Wolf, Spendenkoordinator bei Airbus in Bremen, überzeugte sich vor Ort von der Anschaffung und freute sich sehr darüber, dass dank der Unterstützung die Frühfördermöglichkeiten optimiert werden konnten.

Die Frühen Hilfen sind mit eigenen Räumen in Syke und Bruchhausen-Vilsen vertreten. Fördereinheiten finden dort oder zu Hause in den Familien statt.

Anlässlich des runden Geburtstages öffnet das Team die Räume in Bruchhausen-Vilsen im Rahmen des Schafmarktes am 30. September und in Syke im Rahmen des Herbstmarktes am 28. Oktober. Für die Kleinen gibt es verschiedene Spielangebote, für die Großen Informationen und wer von den Erwachsenen möchte, kann sich auch im Schafwettrennen oder ähnlichen Wettbewerben probieren.