Die CO₂-Emissionen sollen in der Europäischen Union bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 sinken. Zentrales Instrument hierfür ist das Emissionshandelssystem EU-ETS: Die in der EU zulässige Emissionsmenge wird gedeckelt und immer weiter gesenkt. Wer CO₂ ausstoßen will, muss Zertifikate ersteigern. Die Höchstbietenden erhalten den Zuschlag. Das EU-ETS ist ökologisch treffsicher, denn das Emissionsziel wird in jedem Fall erreicht. Und es verursacht volkswirtschaftlich die geringsten Kosten, denn es dürfen diejenigen emittieren, die den höchsten Preis bieten, für die also die Umrüstung auf CO₂-arme Technologie am teuersten wäre. Die Zertifikate können EU-weit gehandelt werden. Somit bildet sich ein EU-weit einheitlicher Marktpreis für Emissionsrechte.

Zurzeit ist dieser Preis niedrig. Umweltideologen befürchten daher Schlimmes für das Klima. Doch das ist Quatsch. Denn das definierte Reduktionsziel wird ja erreicht. Ein niedriger Preis zeigt nur, dass die Kosten dafür gering sind. Dennoch wird ein Mindestpreis für Emissionen gefordert, für Deutschland oder EU-weit. Was wären die Folgen?

Ein deutscher CO₂-Mindestpreis ist zum einen ein Kosten- und damit Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen. Zum anderen fragen diese dann weniger Zertifikate nach. In Deutschland sinken damit die Emissionen. Doch die Gesamtzahl der Emissionsrechte ist EU-weit festgelegt. Durch die geringere deutsche Nachfrage sinkt EU-weit der Marktpreis. Von deutschen Unternehmen nicht mehr nachgefragte Emissionsrechte werden – dank EU-weitem ETS-Handel – von Unternehmen in anderen EU-Ländern erworben. Die Wirkung für das Klima ist Null. Und die dortigen Unternehmen lachen sich über die Dummheit der Deutschen ins Fäustchen.

Ein EU-weiter CO₂-Mindestpreis bewirkt hingegen in der Tat, dass EU-weit weniger Emissionsrechte nachgefragt, also die Emissionen reduziert werden. Allerdings hat er einen weiteren Effekt: Er erhöht die Produktionskosten europäischer Unternehmen. Das schwächt ihre Wettbewerbslage gegenüber Konkurrenten aus Ländern, in denen es keinen Mindestpreis – meist nicht einmal einen Emissionshandel – gibt. Dadurch steigt die Neigung europäischer Unternehmen, ihre Produktion in Länder mit geringerem Klimaschutz zu verlagern. Das wirkt sich nicht nur negativ auf die Arbeitsplätze in der EU aus, sondern auch auf das Klima – nämlich immer dann, wenn dieselbe Produktion im Nicht-EU-Ausland mehr Emissionen verursacht als in der EU. Das ist sehr wahrscheinlich, eben weil in diesen Staaten der Klimaschutz weniger rigide ist. Damit ist ein EU-weiter Mindestpreis für das Klima sogar schädlich.