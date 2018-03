Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Kreuz durch Verden

fr

Kürzlich traf sich eine Gruppe von Jugendlichen und Erwachsenen, um gemeinsam den Kreuzweg Jesu, in Erinnerung an die Passionszeit, zu gehen. An verschiedenen Stationen gab es Bilder aus der heutigen Zeit mit Bezug auf die Leidensstationen Jesu zu sehen.