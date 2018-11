Die Bremer Shakespeare Company spielt „Des Kaisers Nachtigall“. (Marianne Menke)

„Du kannst Gott zu mir sagen“ lautet der Titel einer Aufführung von Mythen aus dem Alten Testament, die am 22. Dezember von 19.30 Uhr an zu sehen ist. Nach einer halbstündigen Einführung erinnern die Schauspieler an Geschichten aus der Bibel, die bis heute Aus­wirkungen auf das Denken, Fühlen und die Wahrnehmung der Menschen haben. Die Inszenierung versteht sich weder als religiös noch antireligiös oder religionskritisch, sondern geht mit mythischen Geschichten unseren Denkstrukturen und den Mustern unserer Sozialisation nach. „Warum haben wir gerade diesen Gott gewählt?“, fragen die Organisatoren in der Vorankündigung.

Am 8. Dezember um 16 Uhr sowie am 16., 23. und 30. Dezember um 11 Uhr zeigt die Shakespeare ­Company das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers Nachtigall“. Bei der Aufführung von Hans Christian Andersens berühmtem Märchen beziehen die Schauspieler die Kinder ab fünf Jahren spielerisch in den Verlauf der Geschichte ein.

Wer das Jahr rhythmisch ausklingen lassen möchte, dem sei das Tango­café mit DJ Michael am 9. Dezember von 15 bis 19 Uhr im ­Falstaff am Theater ans Herz gelegt. Unter dem Motto „Tango tanzen ist schön“ sind sowohl Anfänger und Fortgeschrittene als auch Zuschauer eingeladen. Das Angebot, das für Tänzer fünf Euro Eintritt kostet, findet an jedem zweiten Sonntag im Monat statt. Zuschauer und Gäste des Cafés haben freien Eintritt.

Kartenvorbestellungen unter Telefon 50 03 33, weitere Infos sowie das gesamte Programm gibt es unter www.shakespeare-company.com.