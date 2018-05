Kai Meyer freut sich auf einen Abschied, der in Erinnerung bleibt. (Schützenverein Neuenkirchen)

Hallo liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Schützenfestfreunde,

am Wochenende ist es endlich wieder so weit: Unser Schützenfest in Neuenkirchen startet.

Damit geht gleichzeitig mein lang ersehntes Königsjahr zu Ende. Ich weiß noch genau, wie ich mich im vergangenen Jahr darüber gefreut habe, einmal Schützenkönig von Neuenkirchen zu sein. Eigentlich ist es ein bisschen ungerecht, dass ich nicht ein ganzes Jahr hatte, denn 2017 war Pfingsten schließlich im Juni.

Auf der anderen Seite verkürzt sich dadurch die Wartezeit auf unsere drei tollen Tage. Es wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Auch würde ich mich sehr über die Ausschmückung der Straßen freuen, damit es für mich ein unvergesslicher Umzug durch Neuenkirchen wird.

Damit verbleibe ich bis zum

Wochenende mit einem schönen Gruß

Kai Meyer

Schützenkönig 2017