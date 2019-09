Unter dem motivierenden Motto „Ein Lächeln steckt an“ bietet die Fahrschule Gräper eine kostenlose Buttonaktion. (Fahrschule Gräper)

Das Motto am Messestand der Fahrschule lautet „Ein Lächeln ist ansteckend“. Zu diesem Anlass produzieren Ulf Gräper und sein Team mittels einer Maschine Smiley-

Buttons zum sofortigen Anstecken für die Messebesucher. „Damit möchten wir jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, kündigt der

erfahrene Fahrlehrer an. Wer im

Übrigen ein anderes Motiv wünscht, kann gern eine passende Vorlage mit 25 Millimeter Durchmesser mitbringen. Schon im Vorfeld der Gewerbeschau verlost die Fahrschule Gräper für Sonntag, 8. September, sechs Hubschrauber-Rundflüge über Syke. Das Gewinnspiel läuft noch bis Freitag, 5. September, auf der Facebook-

seite www.facebook.com/

fahrschulegraeper.

Zurück zum Messestand: Für den kleinen Snack zwischendurch gibt es direkt am Stand frisch gemachtes Popcorn. Darüber hinaus steht das Team der Fahrschule um Ulf Gräper den Besuchern an allen drei Tagen für Informationen und Fragen rund um den Führerschein zur Verfügung. Ein zusätzlicher Hingucker werden zudem die aktuellen Motorräder der Marke Triumph sein, die von Udo Kölle am Stand der Fahrschule vorgestellt werden.