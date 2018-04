Sowohl Pablo Picasso als auch Schauspieler Antonio Banderas kamen im spanischen Malaga zur Welt. (National Geographic)

Runde zwei für die Anthologieserie „Genius“ auf National Geographic. Diesmal widmet sich der Pay-TV-Sender einem der größten Künstler aller Zeiten: Pablo Picasso. Nachdem der Sender in Staffel Eins dem Physikgenie Albert Einstein ein serielles Denkmal gesetzt hatte, wagen sich die Macher nun mit „Genius: Picasso“ an eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Der Spanier war sowohl Lebemann als auch leidenschaftlicher Künstler. Liebschaften, Affären, wilde Ehen und seine bahnbrechende Kunst finden Eingang in die zehnteilige Biopic-Serie, die am 26. April, um 21.00 Uhr, ihre deutsche TV-Premiere feiert und immer donnerstags ausgestrahlt wird.

Wie es sich für eine waschechte Anthologieserie gehört, ändert sich bei Staffel zwei von „Genius“ das komplette Thema. In den zehn neuen Folgen werden nun Leben und Schaffen des 1881 in Malaga geborenen Künstlers Pablo Picasso im Fokus stehen. Mit Antonio Banderas in der Titelrolle fand man eine ideale Besetzung - nicht nur, weil beide denselben Geburtsort teilen, sondern weil der mittlerweile 57-jährige Hollywoodstar auch schauspielerisch überzeugt. Sein Picasso hat etwas Getriebenes, Kaputtes an sich, seine tiefe Stimme verleiht der Figur etwas Erhabenes und gleichsam Mürrisches, schwer Fassbares. Alex Rich spielt den Maler, Grafiker und Bildhauer ebenso überzeugend in jungen Jahren.

Zwischen Genie und Wahnsinn: Pablo Picasso (Antonio Banderas). (National Geographic / Dusan Martincek)

Ein immens hoher Produktionsaufwand wurde betrieben, um die Lebensgeschichte des Künstlers authentisch nachzuerzählen. Immer wieder werden auf elegante Art und Weise die verschiedenen Zeitebenen miteinander verknüpft, sodass Kindheit und Jugend Picassos mit den Anfängen seiner Laufbahn und seinen späteren Karrierehöhepunkten verbunden werden. Picassos Egozentrismus sowie seine Liebschaften, sein Kampf gegen Autoritäten und seine Emanzipation als freier, selbstbestimmter Künstler werden akzentuiert. Die Wahl des seriellen Erzählens ist hier von Vorteil. Weder private Schicksale oder Konflikte, noch politische Zusammenhänge werden ausgeklammert.

Auch die großen Werke, die er im Laufe seiner Karriere schuf, finden Eingang in die Biografie. Erst die grausame Bombardierung der baskischen Stadt Guernica inspirierte Picasso zum Erschaffen seines gleichnamigen berühmten Werkes, das auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1937 für Aufsehen sorgte. Große Kunst, politisches Statement und Propaganda in einem - ein Anti-Kriegs-Gemälde von epochaler Wucht. „Sie haben dein Volk attackiert!“, sagt Dora Maar (Samantha Colley) in der Serie zu ihm - die letztliche Motivation zum Schaffen des Gemäldes. Die Fotografin, Muse und Geliebte ist nur eine von vielen Frauen im Leben des Meisters: Unter anderem treten auch die Darstellerinnen Poppy Delevingne und Clémence Poésy als Picassos Frauen in Erscheinung.

Pablo Picasso (Antonio Banderas) und seine Muse Dora Maar (Samantha Colley) - die Affäre mit der Fotografin wird ihn möglicherweise noch teuer zu stehen kommen. (National Geographic / Dusan Martincek)

Inszenatorisch gibt es nichts zu bemängeln. In poetischen Bildern wird dem Künstler ein Denkmal gesetzt. Pathos kommt dabei nicht zu kurz: „Einige Dinge sind wichtiger als Kunst“, wird Picasso ermahnt, als der Zweite Weltkrieg im Jahr 1939 beginnt. „Nein, nicht für mich“, erwidert dieser. Ein Leben für die Kunst - ohne Kompromisse.

Kein Geringerer als Star-Regisseur Ron Howard und dessen Stamm-Produzent Brian Grazer stehen hinter dem Projekt. Beide kollaborierten bereits bei fast allen Kinofilmen von Howard, der bisherige Höhepunkt ihres gemeinsamen Schaffens war der Triumphzug bei der Oscarverleihung im Jahr 2002, als „A Beautiful Mind - Zwischen Genie und Wahnsinn“ in den Kategorien Bester Film und Beste Regie mit dem Goldjungen ausgezeichnet wurde. Natürlich handelte es sich dabei um ein Biopic - das Genre scheint ihnen zu liegen. Am 24. Mai wird Ron Howard auch ins Kino zurückkehren: Mit seinem „Star Wars“-Spin-Off „Solo: A Star Wars Story“. Diesmal aber ohne Beteiligung seines treuen Weggefährten.