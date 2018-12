Viele Jahre lang hat Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage eine Doppelbelastung getragen. Nun möchte sie ihr Geschäft schließen, um mehr Zeit für den Reitsport zu haben.

Und auch der Vierbeiner will entsprechend ausgestattet sein: Trense, Halfter und Sattel sind das mindeste. Hinzu kommen Pflegeartikel, manch Nützliches, manch Schickes, Futtermittel und vieles mehr.

Für die Reiter aus Osterholz-Scharmbeck und Umgebung war das Reitsportfachgeschäft Botterbrodt an der Hauptstraße in Scharmbeckstotel bisher die erste Anlaufstelle, wenn sie sich neu eindecken wollten. Doch nach Weihnachten soll dort Schluss sein: „Ich möchte mich mehr auf die Pferde und den Reitsport konzentrieren“, begründet die Inhaberin Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage die anstehende Schließung ihres Geschäfts. Letztlich ist sie gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin/Berufsreit- und Fahrlehrerin und möchte hier künftig ihre Erfahrungen an talentierte Reiter und Fahrer weitergeben. Dafür fehlte ihr bislang oft die Zeit. Zuletzt hatte sie das Geschäft allein geleitet.

Das war nicht immer so. Vor 27 Jahren meinten Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage und ihre Freundin Ulrike Sievers, dass es Osterholz-Scharmbeck an einem Reitsportfachgeschäft fehle. Kurzerhand eröffneten die beiden Pferdenärrinnen ihren eigenen Laden. Allerdings blieben sie nicht lange zu zweit, da Ulrike Sievers chronisch erkrankte und nicht mehr im Geschäft arbeiten konnte. Mithilfe ihrer Mutter und einiger Aushilfen wuppte Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage viele Jahre lang eine Doppelbelastung: das Geschäft und ihr Unternehmen Reitsport Botterbrodt, das gleich nebenan liegt.

Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage und ihr Mann sind beide begeisterte sowie erfolgreiche Reiter und Fahrer. Deutschlandweit und international treten sie in den höchsten Klassen an. Das Ehepaar ist sowohl als Richter als auch als Trainer aktiv. „Reiten ist eine sehr anspruchsvolle Sportart. Man achtet nicht nur auf sich selbst, sondern es bewegen sich zwei Wesen gleichzeitig und gemeinsam“, beschreibt Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage. Sie möchte sich zukünftig verstärkt der Ausbildung von Fahrern, Reitern und Pferden widmen. Zukünftig ist es auch möglich, Lehrgänge und Trainingstage durchzuführen. Eine Reithalle und ein Fahrplatz sowie Unterstellmöglichkeiten für die Pferde der Lehrgangsteilnehmer stehen zur Verfügung.

Die große Nähe zu den Tieren wurde der heute 53-Jährigen in die Wiege gelegt. Ihre Großeltern und Eltern hatten ein Kohlen- und Heizölgeschäft. Und vor noch gar nicht allzu langer Zeit wurden die Heizmittel nicht mit dem Lastauto, sondern mit dem Pferdewagen zu den Kunden transportiert: „Es waren immer Pferde da“, erinnert sich die gebürtige Scharmbeckstotelerin.

Von der Tätigkeit in ihrem Geschäft werde sie vor allem den engen Kontakt zu den Menschen vermissen – die Beratungen, die Gespräche, den Smalltalk über die Ladentheke. Ob und wie es mit den Räumlichkeiten an der Hauptstraße weitergehen soll, dazu möchte sich Astrid Auguste Botterbrodt-Weilage zurzeit noch nicht äußern: „Alles der Reihe nach. Ich möchte dieses Kapitel jetzt zunächst sauber abschließen“, sagt sie. Auf diesem Wege bedankt sie sich bei allen Kunden, die ihr über viele Jahre die Treue gehalten haben, und insbesondere bei ihrer Mutter, die sie täglich im Verkauf unterstützt.

Bis Sonnabend, 22. Dezember, läuft der Ausverkauf. Alle Artikel sind stark reduziert. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends sind Kunden zwischen 10 und 12.30 Uhr willkommen. Außerdem können Termine vereinbart werden. Mehr Informationen über das Reitsportfachgeschäft Botterbrodt, Hauptstraße 37 in Scharmbeckstotel, gibt es unter Telefon 0 47 91 / 135 28.