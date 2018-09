„Dabei zielt die Broschüre nicht nur auf ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen ab, sondern möchte auch Menschen in allen Lebenslagen vermitteln, dass eine seniorengerechte und barrierefreie Wohnung zum Erhalt der eigenständigen Lebensführung beiträgt und die Wohnungs- und Lebensqualität aller Familienmitglieder verbessert“, erklärt die Vorsitzende der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege, Rita Wegg. Der Ratgeber soll für alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises als eine kleine Hilfestellung dienen, die ein möglichst barrierearmes Wohnumfeld wünschen. Er informiert über mögliche Umbaumaßnahmen, nützliche Hilfsmittel, Beratungsangebote, Pflegebedürftigkeit und Finanzierungsmöglichkeiten.

Wer bis ins hohe Alter in der lieb gewonnenen und gewohnten Umgebung wohnen bleiben möchte, tut gut daran, sein Wohnumfeld rechtzeitig an die individuellen Bedürfnisse und Defizite anzupassen. Denn schon mit wenigen Umbaumaßnahmen kann die Wohnung oder das Eigenheim seniorengerecht und barrierefrei umgestaltet werden. Bei den vielfältigen und oftmals komplizierten Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten können, dient die Broschüre als Orientierungshilfe.

Doch die Broschüre ist weitaus mehr als nur ein Ratgeber für ältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die ungehinderte Erreichbarkeit der Räume wie auch die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Alltagsgegenstände ist für Menschen in allen Lebenslagen eine große Erleichterung.

Bestellungen für die Broschüre „Ein Leben lang zu Hause wohnen im Landkreis Diepholz“ nimmt Rita Wegg unter der Telefonnummer 0 42 03 / 78 77 00 oder unter der E-Mail-Adresse rita.wegg@gmx.de entgegen. Abzuholen ist die Broschüre im Kompetenzzentrum Barrierefreies Wohnen in der BBS Syke, Gebäude C, Grevenweg/Ecke An der Weide jeweils donnerstags von 10 bis 13 Uhr.