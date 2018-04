Neben den Ehrungen der Meister und der Platzierten der verschiedenen Sparten des Vereins wurden auch die Sportlerin und der Sportler des Jahres gekürt.

Sportlerin des Jahres wurde die erst 17-jährige Mara Schumacher, die trotz ihrer jungen Jahre bereits auf eine beeindruckende Kariere im Bereich Korbball zurückblicken kann – und der die Zukunft sicherlich noch zu Füßen liegt. Ob als Spielerin in Emtinghausen oder bei den Landesauswahlen der Region Hannover-Nord, ob als Nachwuchstrainerin oder neuerdings auch als frisch gebackene Schiedsrichterin wusste Mara Schumacher stets zu überzeugen. Die Wahl zum Sportler des Jahres fiel auf Uwe Voigt, der vor allem für seinen langjährigen Einsatz für den TSV geehrte wurde. Von 1977 bis heute ist Uwe Voigt in verschiedensten Funktionen im Verein aktiv – unter anderem als Fußball-Jugendtrainer, Spartenleiter Fußball, Spartenleiter Tennis und Vorsitzender des Festausschusses. Diesen organisiert Uwe Voigt auch aktuell noch und ist außerdem auch in der Tennissparte weiter aktiv.

Die Berichte des Vorstandes wurden wohlwollend von den Anwesenden zur Kenntnis genommen, konnte Maria Wicke doch über einen wirtschaftlich gesunden und lebendigen Verein berichten. Daher war ihre Wiederwahl als 1. Vorsitzende reine Formsache und erfolgte einstimmig. Auch die Wahl der neuen Schriftführerin Bettina Schlüsselburg, die Uschi Golieberzuch ablöste, erfolgte einstimmig.

Die Berichte der Spartenleiter bestätigten das, was der Vorstandsbericht schon vermuten ließ: Der TSV Emtinghausen ist ein lebendiger Verein, der es schafft, 673 Mitglieder an sich zu binden und mit vielfältigen Angeboten zur Bewegung zu motivieren. Die Angebote reichen von Zwergenleichtatlethik für Kinder unter sieben Jahren bis zum Seniorensport, bei dem auch noch über 80-Jährige aktiv sind, und decken insgesamt die meisten Bereiche des Breitensports ab. Auch kann sich der TSV als weltoffener Verein präsentieren, in dem Menschen vieler Nationalitäten Sport treiben und so das Vereinsleben bereichern. Von der Versammlung wurde in diesem Zusammenhang beschlossen, Austauschschüler, die immer wieder in verschiedenen Familien im Dorf zu Gast sind, für die Dauer ihres Aufenthaltes beitragsfrei in den Verein aufzunehmen.

Lobende Worte für die Arbeit des lebendigen Vereins fand auch Bürgermeister Gerold Bremer, der besonders die gute Kooperation des TSV Emtinghausen mit der Gemeinde hervorhob.