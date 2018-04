Und die scheinbar unendliche Weite des Meeres sehen. Hat ein Mensch die Endlichkeit seines eigenen Lebens vor Augen, ist dies ein häufig gehegter Wunsch, den er sich vor dem Tode erfüllen möchte – aber selbst vielleicht nicht mehr kann. Das weiß Frank Wenzlow nur zu gut. Nicht nur, weil es bei ihm schon fast ein „Klassiker“ unter jenen Unternehmungen ist, die Sterbende ein letztes Mal machen möchten. Auch deshalb, weil das genau der Wunsch war, den seine verstorbene Frau hatte. Er sollte ihr verwehrt bleiben – und für den 57-Jährigen zur Motivation werden, dass es anderen Leuten nicht so ergehen muss.

Als Frank Wenzlows Frau schwer an Krebs erkrankte, war ihr Ende zwar absehbar, andererseits einigermaßen planbar. Das Paar wollte diesem aktiv begegnen – mit einem „Abschiedsbrunch“ auf einem Schiff in Cuxhaven. „Wir waren da ein bisschen anders“, sagt Wenzlow augenzwinkernd. Ihm zufolge war dafür schon alles organisiert, nur der Transport an die Küste nicht, an dem der Plan letztlich scheitern sollte. Die üblichen Organisationen, so Wenzlow, wollten diesen wohl auch aus Kostengründen nicht übernehmen. Er wiederum wollte dies nicht hinnehmen – und rief mit seinem Verein Ambulance-Service-Nord (ASN) aus Martfeld in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz), der sonst nur Erste-Hilfe-Kurse und Sanitätsdienste anbot, die „Sternenfahrten“ für die finale Lebensphase ins Leben. Mit diesem kostenlosen, rein über Spenden finanzierten Angebot bringen Frank Wenzlow und seine aktuell 15 ehrenamtlichen Mitstreiter seit 2016 Menschen, die meist bereits ans Bett gefesselt sind, noch einmal zu Verwandten, in den Zoo oder eben ans Meer. Mittlerweile verfügt der ASN über ein großes Netzwerk an Partnern. So könne zum Beispiel ein Renntaxi am Lausitzring genutzt oder auf Baumaschinen oder Therapiepferde zurückgegriffen werden. Sogar in die Luft geht es auf Wunsch. „Wir arbeiten auch mit Piloten zusammen“, sagt der Notfallmediziner. Er betont andererseits: „Es müssen nicht immer die ganz großen Fahrten sein.“ Ein Beispiel: „Neulich haben wir einen älteren Mann aus Eystrup, der nur noch ein Bein hat, zur Beerdigung seiner Frau begleitet.“ Demnächst stehe wiederum die Zusammenführung zweier Schwestern in Bayern an.

Die eigentlichen Touren seien dabei noch der geringste Aufwand. Die Organisation und Vorbereitung des Ausflugs sei da angesichts der individuellen Krankengeschichte und Bedürfnisse schon deutlich komplizierter. Es gelte etliche Vorkehrungen zu treffen, damit alles glatt läuft. Vor allem eines soll auf keinen Fall passieren: dass der Patient unterwegs stirbt. Womit Wenzlow bei dem Problem ist, vor dem er häufig steht: „Einige nehmen das mit dem letzten Wunsch zu wörtlich.“ Oft werde mit einer Anfrage zu lange gewartet, sodass der potenzielle Fahrgast seinen großen Tag nicht mehr erlebt. „Dabei soll ihn das Erlebnis aufbauen, sodass er noch ein paar Tage davon zehren kann“, sagt der Initiator. Für ihn sei die Freude über eine letztlich gelungene Aktion die beste Bezahlung: „Es gibt nichts Schöneres, das gibt einem einen inneren Frieden.“ An Unterstützern mangelt es laut Wenzlow nicht. Mit dem Hospizverein Weyhe wurde gerade ein Förderer besucht, um die Arbeit von ASN vorzustellen. „Die Resonanz war super, es waren viele Fachleute da, aber auch einfache Interessierte“, resümiert er. Und welche Fragen haben die so gestellt? „Die meisten wollen meine Motivation erfahren, wissen, was meine Triebfeder ist“, sagt er. Dann erzähle er von seinem persönlichen Hintergrund. Von der kündet auch die Aufschrift des aktuellen „Sternenfahrten“-Fahrzeugs, einen umgebauten Sprinter, den er bei seinem Besuch in der Gemeinde Weyhe mit hatte: die „Lissy1“ – getauft in Anlehnung an den Spitznamen seiner toten Frau.

Frank Wenzlows Geschichte wird als Vorlage für ein Buch dienen, das November erscheinen soll. Ein Journalist arbeite im Auftrag des Rowohlt Verlags daran, begleite ihn ab und an, lässt der ASN-Vorsitzende wissen. Er sei auch dabei, wenn es wie so oft kurz vor dem Tod noch einmal ans Meer geht. Der Möwen wegen. Und für den Blick.