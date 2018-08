Es gab 76 Anmeldungen für den Abenteuernachmittag des Vereins Lebenswege begleiten. Teilnehmen durften letztlich 21 glückliche Kinder zwischen sechs und zahn Jahren. Bei Temperaturen von über 30 Grad trafen sich die Kinder am Spielplatz Heiligenberg. Die Betreuer Doris Bolte, Hajo Köster, Ute Köster, Anna Kehlbeck, Marilena Knoche und Elke Benjes erwarteten die Kinder schon mit Getränken. In drei Gruppen ging es dann wie bei einer Schnitzeljagd durch den Wald, wobei über zehn Fragen beantwortet werden mussten. Die Rundtour dauerte mehr als eine Stunde.

Anschließend konnten sich die Kinder bei Eis, Kuchen und in Schokolade getränkten Erdbeeren sowie Getränken erst einmal stärken, bevor es für jede Gruppe auf Schatzsuche ging. In jeder Kiste, die nach mehr oder weniger langem Suchen gefunden wurde, war ein kleines Geschenk für jedes Kind verborgen. Bevor die Kinder nach rund drei Stunden wieder von ihren Eltern abgeholt wurden, wurde noch ausgiebig auf dem Spielplatz „Lange Dose“ gespielt, was allen viel Spaß bereitete. Es war ein sehr schöner und harmonischer Nachmittag und es hat allen, Kindern wie Betreuern, viel Spaß gemacht.