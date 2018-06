Der Löschzug West der Feuerwehr Twistringen hat jetzt diesen neuen Einsatzleitwagen erhalten.

Bei Bedarf kann es auch als Ersatzfahrzeug der Stadtfeuerwehr Twistringen eingesetzt werden.

Der neue Ford Transit wurde durch die Firma Meyer Feuerwehrbedarf in Rehden ausgestattet. Nach einjähriger Planungs- und Ausführungsphase konnte das Fahrzeug von einer Abordnung der Feuerwehr Twistringen und der Ortsfeuerwehr Heiligenloh mit Löschgruppe Ridderade zum neuen Standort in Ridderade überführt werden.

Der neue Ford Transit wurde durch die Firma Meyer Feuerwehrbedarf in Rehden ausgestattet. Aus ihm heraus werden künftig die taktischen Einheiten geführt und koordiniert.

Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen, der stellvertretende Stadtbrandmeister Klaus Krebs, der Heiligenloher Ortsbrandmeister Friedrich Wellhausen, der stellvertretende Ortsbrandmeister Matthias Lüschen, der designierte Ortsbrandmeister Carsten Schütte, der Ridderader Gruppenführer Arnd Brand, Funkwartin Bärbel Dießelberg und einige weitere Feuerwehrkameraden ließen sich bereits in Rehden in das Fahrzeug einweisen.

Mit der Fusion der Ortsfeuerwehren Heiligenloh und Ridderade im April 2017 waren die Planungen für die Herrichtung eines ELW aufgenommen worden. Ursprünglich war vorgesehen, das alte TSF der Löschgruppe Ridderade als ELW umzubauen. Im Einsatzbetrieb stellte sich jedoch schnell heraus, dass diese Pläne nicht umsetzbar waren, da in dem Fahrzeug für die Aufgaben einer Einsatzleitung nicht genügend Platz zur Verfügung stand. Im Sommer 2017 fiel dann die Entscheidung, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Die Baubesprechungen übernahmen neben Meyer-Hanschen und Krebs auch Wellhausen, Lüschen, Schütte, Brand und Dießelberg.

Das Fahrzeug mit Staffelbesetzung (eins plus fünf) ist neben der Normausstattung eines ELW außerdem noch mit einer Wechselkiste für verschiedene Materialen ausgestattet. Mit diesem Fahrzeug verfügt die Feuerwehr Twistringen über zwei ELW. Beide Fahrzeuge verfügen zukünftig über die gleichen Ausstattungen für die Arbeit der Einsatzleitung. Krebs weist darauf hin, dass seitens der Twistringer ELO-Gruppe jetzt zu erarbeiten ist, wie zukünftig mit zwei ELW zu arbeiten sei. Für die Übernahme der Aufgaben in dem ELW genügen im Einsatz grundsätzlich ein Gruppenführer und zwei Sprechfunker.

Vom Leiter der ELO-Gruppe, Jens Meyer, wurden Funkwartin Dießelberg erste Materialien für die Arbeit der Einsatzleitung in Form von Vordrucken übergeben. Die offizielle Übergabe des neuen ELW erfolgt in Verbindung mit der Amtsübergabe des Ortsbrandmeisters am 6. Juli.