Alle ehemaligen Schützenkönige und Königinnen der Mitgliedsvereine aus Steinberg, Daverden, Ottersberg, Etelsen, Cluvenhagen, Grasdorf, Völkersen, Langwedel, Holtebüttel, Posthausen, Hagen-Grinden und Langwedelermoor waren eingeladen.

„Es wurden trotzdem hervorragende Ergebnisse erzielt und die Schützendamen waren ein Deut besser“ so der PV-Vorsitzende Bernd Sackretz. „Es ist die größte Veranstaltung der Pokalvereinigung und wie das Wetter war auch die Bewirtung durch den gastgebenden Verein gut“ so Sackretz.

Er dankte Christian Tiedemann aus Völkersen und Heike Dreyer aus Holtebüttel für das abgelaufene Amtsjahr. „Wir sollten die fünfjährige Sperre aufheben, damit der Kaisertitel auch verteidigt werden kann“ forderte er. Dieses wird Thema der nächsten Vorstandssitzung sein.

Erster PV-Titel nach 20 Jahren

Dann wurde es spannend, denn Schießwart Matthias Havighorst rollte das Feld von hinten auf. Schließlich kürte er Nicole Luttermann zur Kaiserin, die 2012 in Steinberg Königin war. Sie schoss sich mit einem tollen Teiler von 109,9 an die Spitze. Bei den Schützen war der Teiler, der zum Sieg führte, 123,4. Da ahnte schon ein Schütze am Cluvenhagener Tisch, was auf ihm zukommt. Andreas Krüger sprang auf und wurde zum Kaiser ausgerufen.

„Seit 20 Jahren bin ich zweiter Schießwart, aber einen PV-Titel hatte ich noch nicht errungen“. Seine Schützenjacke ist aber auch schon reichlich gefüllt mit Medaillen und Abzeichen. Andreas Krüger war 2003 in Etelsen König. 2006 und 2015 erreichte er den Titel auch in Cluvenhagen.

Da fehlt jetzt eigentlich nur noch der Schützenkönig in Daverden, denn auch dem Verein gehört er an. 2001 wurde er auch Kaiser in Cluvenhagen und in diesem Jahr in Etelsen. Ganz stolz ist er aber, dass er 2006 Landesverbandskönig wurde. Außerdem wurde er 2017 und 2018 „Preußisch-Eylau-König“ in Verden. Andreas Krüger hat sich daher die Kaiserwürde der Pokalvereinigung verdient. Nach der Kaiserin Nicole Luttermann platzierten sich Maja Lenthe aus Langwedel (146,2), Marion Kuhlmann aus Posthausen (267,5), Kerstin Konow aus Völkersen (319,0), erneut Marion Kuhlmann (437.9), Christiane Luttermann aus Steinberg, die Schwägerin der Kaiserin (441,2), Gertrud Kedenburg aus Posthausen (496,4), Claudia Meyer aus Steinberg (499,9), Annegret Geske aus Grasdorf (509,3) und Hildegard Glase aus Steinberg (531,3). Dem Kaiser folgten sein Vereinskamerad Robert Schmechel aus Cluvenhagen (206,7), Peter Badenhop aus Grasdorf (329,4), Horst Bannasch aus Cluvenhagen als ältester Teilnehmer (388,8), Ulrich Block aus Völkersen (394,4), Heiko Rohlfs aus Etelsen (424,6), Hans Therkorn aus Grasdorf (444,5), Rudy Schulze aus Grasdorf (448,9) sowie Friedhelm Warnke aus Grasdorf (457,0 und 539,6). Zweck der Pokalvereinigung „Alte Aller“ ist die Pflege des Schießsports durch eigene Schießsportveranstaltungen oder Förderung der Schießsportveranstaltungen der Mitgliedsvereine, die Durchführung von Trainingskursen und Lehrgängen zur Erhaltung und Steigerung der schießsportlichen Leistungen, die Förderung des Nachwuches durch eine intensive Jugendarbeit sowie natürlich die Pflege und Wahrung des Schützenbrauchtums.