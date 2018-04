In der Kirchengemeinde Baden fand kürzlich die Wahl zum neuen Kirchenvorstand statt. Von den neun Kandidaten wurden direkt in den Kirchenvorstand gewählt: Dietlinde Aucamp, Yvonne Wesemann, Reinhard Schmale, Gudrun Schröder, Wilfried Landwehr und Britta Gärtner. Zu Nachrückern wurden Martina Albers, Michael Feldgen und Claus Domnick gewählt. Am Sonntag, 3. Juni, wird der neue Kirchenvorstand im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in sein Amt eingeführt.

Am Wahlabend bedankte sich Pastor Behr bei allen Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten. Ein herzliches Dankeschön ging auch an den Wahlvorstand, der sehr viele Stunden im Gemeindehaus verbrachte und sich um einen reibungslosen Ablauf der Wahl kümmerte. Im Bild zu sehen sind Reinhard Schmale (von links), Dietlinde Aucamp, Yvonne Wesemann, Gudrun Schröder und Wilfried Landwehr. Es fehlt Britta Gärtner.