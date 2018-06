Pastor Hans-Jürgen Strübing dankte im Namen der St.-Petri-Kirchengemeinde und der beruflichen Mitarbeiterinnen den ausscheidenden Kirchenvorstehern.

Viele Jahre hatten sich Ilka Esselmann-Kratz, Petra Hinz, Maik Kimmig, Ingrid Rojem, Guda Ernst, Michael Ganz, Christiane Michaelis und Ulrike Hoffmann ehrenamtlich engagiert und sich dabei in den monatlichen Vorstandssitzungen und Ausschüssen um die Finanzen der Gemeinde, Bauprojekte, Friedhof, Kindergarten, die Neubesetzung von Pfarrstellen, Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung.

In diesem Monat beginnt die Amtszeit des neuen Kirchenvorstands, der herzlich von Pastor Benjamin Will begrüßt und vom Pfarramt ins Amt eingeführt und eingesegnet wurde. Dem neuen Vorstand gehören Jens Blohme, Marion Reimann, Ulrich Steimel, Thomas Ziegert, Antje Böse, Ruth Grimm, Beate Hagemeister, Heike Köhler, Peter Rojem und Gerd Siemers an. Im Anschluss an den Gottesdienst war bei Kaffee und Kuchen viel Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.