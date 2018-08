Wiebe Stiftung das Kulturgut Ehmken Hoff seit 2009 neu aufgebaut. Dieser besondere Ort mitten im Dorf hat vieles zu bieten: Die beiden historischen Bauernhäuser und ihre Nebengebäude sowie ein prächtiger Bauerngarten und ein toller Spielplatz ziehen immer wieder viele Besucher aller Altersgruppen an. Damit ist das Kulturgut längst zu einem Ort der Begegnung für alle Menschen der Region geworden.

Bei den regelmäßigen Veranstaltungen kann hier Kultur „pur“ genossen werden. Es finden unter anderem Konzerte, Theater, Comedy, Kabarett, irische Folkmusik, Tanzpartys, Hofmärkte, Lesungen, kulinarische Erlebnisse und Ausstellungen statt. Letztere feiern in diesem Jahr die 70. Ausstellung.

Bereits seit 2012 wird in dem hellen Ausstellungsraum des Kulturgutes verschiedenartige Kunst gezeigt. Bei den bisherigen Ausstellungen, die jeweils sonntagsnachmittags geöffnet sind, wurden Skulpturen aus Draht oder aus Speckstein, Alabaster, Sandstein oder aus Holz gezeigt. Es gab Fotoausstellungen unter Glas oder als Diashow zu sehen. Bei der Malerei gab es sowohl kleine (5 cm x 5 cm) als auch große Formate (4 m x 2 m). Ob Kinder oder Schüler, ob junge Hobbymaler oder gestandene Profikünstler – alle haben ihre Kunst in Einzel- oder Gruppenausstellungen gezeigt. Auch verstorbene regionale Heimatkünstler wurden bereits mit vier Ausstellungen gewürdigt.

Die Bandbreite der Kunst ist immer wieder spannend zu sehen und zu erleben. So findet jeder Besucher das für ihn Passende und Ansprechende in der Vielfalt der gebotenen Ausstellungen auf dem Kulturgut, die in regelmäßigen Abständen wechseln.

Diese vielen Ausstellungen werden ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern des Ehmken Hoff e.V. organisiert und vorbereitet. Zunächst müssen hierfür die Künstler für eine Ausstellung gewonnen werden. Dies erfolgt weit im Voraus, sodass der Jahresplan meist schon im Dezember des Vorjahres in Abstimmung mit der gesamten Veranstaltungsplanung festgelegt ist. Mit den einzelnen Künstlern werden individuell alle organisatorischen Absprachen und Vereinbarungen getroffen, bevor natürlich auch die Werbemaßnahmen und die Presseankündigungen vom Verein veröffentlicht werden. Einige Tage vor dem Ausstellungstag wird das Aufbauen der Ausstellung begleitet oder unterstützt. In einer Vernissage wird die jeweilige Ausstellung dann schließlich durch den Vereinsvorsitzenden eröffnet. Begleitet wird dies von einem festlichen Sektempfang und manchmal auch von Musik. Die nächste Vernissage zur Ausstellung des Künstlers Reynaldo K’akachi findet an diesem Sonntag um 15 Uhr statt.