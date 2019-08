Die Begu ist nicht nur ein Veranstaltungsort für Konzerte, Kabarett, Theater und Co.: Sie dient auch als Treffpunkt zahlreicher Kurse, Gruppen und Initiativen. (Christian Kosak)

Hochkarätige Musiker wie auch Newcomer stehen ebenso oft auf ihr, wie bekannte Kabarettisten und Comedians. Speziell im Bereich des politischen Kabaretts konnte sich die Begu über die Jahre einen Namen machen, der bis weit über die Region hinaus reicht.

Im Kern sieht sich das Kulturhaus jedoch als Ort der Begegnung, der Raum für Kommunikation, Integration und Alltagskultur bietet. Geleitet wird die Einrichtung seit

April 2018 von Timo von den Berg, der den Drachenfestgründer Dieter Seidel ablöste, der sich im letzten Jahr in den Ruhestand verabschiedete.

Die eigene Kreativität entdecken und weiterentwickeln – das ist in der Begu mittels Kursen möglich. (Christian Kosak)

Zu ihren zentralen Aufgaben zählt die Begu die Förderung von Kunst und Kultur einschließlich der zugehörigen Bildungsvermittlung. Darunter fallen Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen und Kulturfeste ebenso, wie die Durchführung von kulturpädagogisch geprägten Kursen, Vorträgen, Jugendprojekten und die Realisierung von Angeboten zur Integration und Förderung von Behinderten oder Geflüchteten. Wöchentlich nutzen mehr als 500 Menschen die Räume des Hauses.

Das vielfältige Kursangebot richtet sich an alle Altersstufen. Dabei liegt der Fokus auf der aktiven Förderung der Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung. So können sich Kinder und Jugendliche in der Zirkusschule Alacasam Peppolino in Akrobatik und Jonglage ausprobieren. In der integrativen Theatergruppe „Eden“ spielen behinderte mit nicht behinderten Schauspielern. Des Weiteren gibt es Bereiche wie Schauspiel, Gesang oder Bewegung. Auch Sprachkurse, Musikunterricht, Chöre, verschiedene Bewegungs- und Entspannungsangebote sowie Kreativkurse aller Art werden offeriert. Darüber hinaus haben die örtlichen Vereine die Möglichkeit, Veranstaltungen in der Begu abzuhalten. Und natürlich ist das Kulturzentrum auch hauptverantwortlich bei der Organisation des Lemwerderaner Drachenfestes.

Mehr Informationen zur Begu sowie das aktuelle Programm gibt es im Internet unter www. begu-lemwerder.de.