Messe Tarmstedt Landwirtschaftsmesse 2018 (Christian Kosak)

Als größte Freilandmesse Norddeutschlands zieht die Tarmstedter Ausstellung jedes Jahr im Juli Tausende Besucher an. Das Erfolgs-

rezept: ein bunter Branchenmix, der viele Interessen abdeckt. Haus- und Gartenbesitzer, Autofreunde und Leckermäuler – bei der Tarmstedter Ausstellung kommt niemand zu kurz. Die Aussteller bieten bei der bevorstehenden 71. Auflage neben landwirtschaftlichen Themen ein umfassendes Angebot für Haus, Garten, Freizeit sowie Genuss und schaffen damit eine Kombination aus Information, Wissen, Spaß und Unterhaltung. Los- und Schieß-

buden verbreiten zudem Rummelplatzatmosphäre – all das verspricht einen perfekten Urlaubstag.

Die Palette reicht von Gartendekor über Blumen und Strandkörbe bis zum Pool und der Gartenbank. Ideen für die Renovierung und Verschönerung des Eigenheims sowie des Gartens geben neue Impulse. So verwandelt sich Letzterer schon bald in das neue Wohnzimmer.

Das Riesenrad ermöglicht einen Blick über das weitläufige Messegelände. Dort bieten sich den Besuchern jede Menge Abwechslung und Informationen. (Andreas Dittmer)

Hinzu kommen zahlreiche Anbieter mit Artikeln rund um Haushalt, Küche, Ernährung und Gesundheit. Wer gleich auf der Ausstellung dem Genuss frönen möchte, kann diverse Lebensmittel testen.

Für Freunde PS-starker Gefährte stellen Akteure die neuesten Automodelle, Camper und Wohnmobile sowie Pkw- und Pferdeanhänger, Arbeitsmaschinen und Werkzeuge vor. Komplettiert wird der Themenkomplex durch Ersatzteile, Pflegeprodukte und vieles mehr.

Für eine entspannte Pause laden zahlreiche Gastronomiebetreiber auf dem Marktplatz über den Ausstellungsschluss hinaus bis 21 Uhr zum Verweilen ein. Danach geht es im Festzelt mit Musik für Jung und Alt weiter.

Am ersten Messetag spielt bei einer Ü30-Party ab 21 Uhr die Band Sweety Glitter and the Sweethearts. Der Eintritt kostet 8 Euro. Am Sonnabend lockt neben der Jubiläumsstallfete zum 40-jährigen Bestehen der Tierschau ab 22 Uhr eine Zeltdisco. Bei freiem Eintritt sorgt The Music-Station für tanzbare Charthits und gute Laune. Der Sonntagabend steht im Zeichen von Blues und Boogie. So heißt das

Programm, mit dem Abi Wallenstein & Band ab 19 Uhr im Festzelt auftreten.

Am letzten Messetag steigt die große Abschlussfete mit der Count Down Show Band, die gemeinsam mit DJ Toddy ab 21 Uhr noch einmal zum Tanz bittet.

Den Gottesdienst im Festzelt hält am Sonntag ab 9.30 Uhr Pastorin Ricarda Rabe aus dem Haus kirchlicher Dienste in Hannover. Sie beschäftigt sich mit dem Themenfeld Kirche auf dem Land sowie der kirchengemeindlichen und regionalen Entwicklung des ländlichen Raums. Ab 11 Uhr spielen die Estetaler

Musikanten zünftige Blasmusik.

Das komplette Programm für alle vier Messetage gibt es im Internet unter

www.tarmstedter-austellung.de.