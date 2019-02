Auf die Matte gelegt: Sven Domann legt bei einem seiner Schüler Hand an. (Niklas Golitschek)

Beim FTSV Jahn Brinkum und auch in der Region ist er damit Pionier dieses Stils.

Doch zunächst ein Blick auf Domanns Werdegang: Viele Jahre lernte er Judo. Später probierte er sich in Jiu Jitsu und Jeet Kune Do – der Kampfkunst, die auch Bruce Lee praktizierte – aus. Doch es gab ein Schlüsselerlebnis, weshalb er sich diesen Kampfkünsten abwandte, daran erinnert sich Domann noch gut. Es war nach seinem Elektrotechnik-Studium in Braunschweig, als er gerade ein Praktikum in Freiburg absolvierte: „Mein Trainer hat gesagt, ich soll richtig zutreten, als würde ich ihm das Bein brechen wollen.“ Da habe er gemerkt, dass er das gar nicht wolle.

Wenn er erklärt, wird zugehört – und nachgemacht: Sven Domann beim Unterricht in Dento Iwama Ryu Aikido. (Niklas Golitschek)

Als ihn der Beruf schließlich nach Stuttgart führte, probierte er dann verschiedene Aikido-Stile aus. Doch so wirklich überzeugte ihn das Konzept nicht. „Ich habe nie richtig Zugang dazu gefunden“, erzählt Domann. Dabei brachte er mit seinen Vorerfahrungen schon einige Elemente mit, war also nicht ganz neu in dem Bereich. Überspitzt formuliert, habe er das Gefühl gehabt, es sei „abgesprochenes Rumgetanze, das nichts bringt“. Das Zwingende dabei habe ihm gefehlt.

Das änderte sich, als er im Jahr 1996 den Iwama-Stil kennenlernte. „Da muss man fallen“, erklärt Domann die Technik. Das habe ihn von Beginn an fasziniert. Dass sich die Aikido-Stile teilweise so stark voneinander unterscheiden, ist auf die Entwicklung der Kampfkunst zurückzuführen, wie er in einem kurzen Exkurs erzählt. Als Begründer des heutigen Aikido gilt der 1969 verstorbene Morihei Ueshiba, der die Kampfkunst der Samurai erlernt hatte. Er ist der O Senseis. „Über die Jahrzehnte hat er die tödlichen Techniken rausgenommen und durch weichere, sanftere ersetzt“, schildert Domann. Da seine Schüler jedoch immer nur eine gewisse Zeit mit ihm verbrachten, entwickelten sich in der Folge verschiedene Stile heraus.

Dento Iwama Ryu Aikido zeichnet sich dadurch aus, dass ein Fokus auf dem Training mit Waffen liegt. Domann unterrichtet im monatlichen Wechsel mit dem Holzschwert, genannt Jo, und dem Holzstab, Bokken. Die Übungseinheiten damit nehmen fast 30 Minuten der anderthalbstündigen Trainingszeit ein. „Es gibt Stile ohne Waffen. Bei uns nehmen sie einen großen Stellenwert“, führt er aus. Das von Morihiro Saitos verbreitete Iwama-Aikido gilt deswegen als traditionelle Lehre. Iwama heißt es übrigens, weil es im gleichnamigen Dorf nahe Tokio unterrichtet wurde.

Fokus auf Grundlagen

Ebenso viel Wert legt dieser Aikido-Stil übrigens auf Khion, die Grundlagen. „Sie sind statisch. Es geht darum, den richtigen Winkel zu finden, die Technik zu lernen. Da hat man Zeit zum Überlegen“, führt Sven Domann aus, der vor zwei Jahren von Stuttgart zurück in die Stuhrer Heimat kehrte. Erst danach geht es ins Ki No Nagare, dem fließenden Training, in dem die Bewegungen auch runder werden. „Andere Stile nähern sich von der anderen Richtung an: Die Präzision ist anfangs noch nicht so da, festigt sich aber über die Jahre“, macht Domann einen weiteren Unterschied aus.

Selbstverständlich ist das Iwama-Aikido auch keine gänzlich andere Kampfkunst; und so gibt es auch einige verbindende Elemente. „Ziel bei allen Stilen ist, die Angriffsenergie aufzunehmen und umzuleiten“, weiß der Aikido Lehrer. Schläge und Tritte gebe es nur, um dem Gegenüber zu zwingen, entsprechend zu handeln – etwa einen nicht weiter zu verfolgen. „Es geht aber nicht ums Verletzen oder Ausschalten“, betont Sven Domann, der seinen Stil vor knapp anderthalb Jahren nach Brinkum brachte. Der Schritt schien damals der einzig logische – da er keinen Kurs fand, rief er selbst einen ins Leben. Mittlerweile ist die Gruppe auf acht Mitglieder gewachsen, sie trainieren immer Donnerstagabend und Sonnabendmittag.

Wie sehr Sven Domann im Aikido aufgeht, wird nicht nur deutlich, wenn man mit ihm über die Geschichte der Kampfkunst oder die Besonderheiten seines Stils spricht. Schon da offenbart er viel Hintergrundwissen, kennt die Anekdoten. Inzwischen ist er auch schon selbst vier Mal nach Japan gereist, die Lehrgänge hier reichten irgendwann nicht mehr aus. Jedes mal brachte er und rund zwei Wochen im Land der aufgehenden Sonne, um seine Fertigkeiten zu festigen und zu verbessern. Dabei stellte er zunächst durchaus auch kulturelle Unterschiede fest. „Das ist eine andere Kultur, wir Deutschen hinterfragen alles. Dort machst du, was der Sensei sagt“, fiel Domann sofort auf. Überhaupt die Art des Lernens sei eine ganz andere. Man müsse sich komplett auf das Training fokussieren. Auch, weil nicht wie hierzulande an einem Abend die Prüfung abgenommen wird, sondern über die komplette Dauer des Aufenthalts. Für Domann war auch der Reiz dabei, mal die eigenen Grenzen kennenzulernen. Ob er sie auch gefunden hat? Da lacht er verschmitzt. Ja. Doch auch die eigene Entwicklung bemerkte er. „Anfangs wurde ich bei den absoluten Basics total rund gemacht, am Ende wurde aber kaum noch etwas gesagt“, erinnert sich der Brinkumer.

Für ihn war das gleichzeitig Bestätigung, wie wichtig die Grundlagen in seinem Aikido-Stil sind. Und auch die viel besungene Körper-Geist-Einstellung ist für Sven Domann kein Mysterium mehr. „Wenn man dort war, weiß man, was gemeint ist“, umreißt er. In Japan sei man wirklich auf das Trainings fokussiert. Wenn man nur halb bei der Sache sei, gebe es sofort Kritik des Lehrers. „Er verlangt, dass man sein Bestes gibt und erwartet, sich im freien Training zu verbessern. Das will er sehen“, weiß Domann. Das sei einfach eine ganz andere Atmosphäre als in Deutschland. Ganz so streng kann er in der Brinkumer Gymnastikhalle nicht mit seinen Schützlingen umgehen. Als Begrüßungszeremonie beginnt er mit einer Meditation, um vom Alltag abzuschalten. Und er weist die Schüler durchaus zurecht, wenn die Bewegungsabläufe und Haltungen noch nicht stimmen, wie es sich für einen Lehrer der Kampfkunst gehört.

Auch im Alltag hilfreich

Besagte Körper-Geist-Einstellung ist auch eine, die Sven Domann freilich nicht nach dem Training in der Turnhalle zurücklässt. Diese Ausgewogenheit hilft auch im Leben immer wieder. „Das kannst du in jede Situation übertragen: Nicht aufgeben, immer das Beste rausholen, Aufgaben einfach erledigen. Nicht gegen das Leben kämpfen“, zählt er auf. Dass er diese Philosophie verinnerlicht hat, wird auch deutlich, wenn man ihn auf seine weiteren sportlichen Ziele anspricht. Mittlerweile hat der Brinkumer den dritten Dan, also Lehrergrad, inne. Der vierte würde vier technische Perfektion stehen und ist der letzte, der über eine Prüfung erlangbar ist. Danach geht es um den Einsatz für den Verein, das eigene Dojo oder die Größe des Einzugsgebietes, das ein Trainer unterrichtet. Wann er welchen Dan haben will, darüber denkt Domann gar nicht weiter nach und erklärt: „Die Philosophie ist, das Ziel zu erreichen ohne sich darauf zu fokussieren.“ Sprich: Weiterhin das Beste geben, dann wird es schon passieren. Loslassen ist da ein Stichwort, das ihm noch einfällt.