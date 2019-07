Strahlend saubere Gläser, Teller und Co. sind mit dem richtigen Geschirrspüler überhaupt kein Problem. (Robert Bosch Hausgeräte GmbH)

Aber jeden Tag mühsam das benutzte Geschirr zu spülen ist nicht gerade der Traum von Entspannung. Mit Arbeit, Familie und sonstigen Pflichten hat man bereits genug um die Ohren. Kein Wunder, dass Geschirrspülmaschinen zu den wichtigsten Helfern im Haushalt gehören. Sie sind nicht nur praktisch, sondern verschaffen ihren Nutzern in erster Linie mehr Zeit für andere Aufgaben. Wer sich mit älteren, noch funktionstüchtigen Maschinen zufriedengibt und seinen Geldbeutel schonen möchte, wird regelmäßig in der Kategorie Elektrogeräte des Extra-Markt fündig.

Beim Kauf eines Geschirrspülers ist es wichtig, im Vorfeld zu klären, ob es ein unterbaufähiges, ein teilintegrierbares oder ein frei-

stehendes Gerät sein soll. Die vorhandene

Küche gibt die Wahl vor. Gängige Geschirrspüler haben eine Standardbreite von 60 Zentimetern und eine Höhe von 81 Zentimetern. Aber auch Geräte mit anderen Abmessungen sind erhältlich. Interessenten sollten also immer den Platz ausmessen, der für die Maschine vorgesehen ist. Für kleine Küchen, in die eine normale Spülmaschine nicht passt, findet sich vielleicht dennoch ein Platz für einen Tischgeschirrspüler, der nicht ganz so breit und nur etwa halb so hoch wie die Standardmaschine ist. Diese Kompaktgeräte lassen sich frei auf die Arbeitsplatte stellen, vorausgesetzt die erforderlichen Anschlüsse für Wasserzu- und -ablauf sind in Reichweite der Schläuche. Der Wasseranschluss sollte stets fachgerecht vorgenommen werden, sonst droht eine Überschwemmung und eventuell ein kostspieliger Wasserschaden.

Moderne Maschinen verbrauchen kaum noch Energie und Wasser: Etwa fünf bis acht Liter Wasser pro Spülgang werden für sauberes Geschirr benötigt. Über das gesamte Jahr gesehen weisen die Statistiken einen klaren Sieg der Maschinen gegenüber dem Spülen mit der Hand auf. Zudem hat sicher der Energieverbrauch von Haushaltsgeräten in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich verringert. Die neuesten Geschirrspüler verbrauchen weniger als ein Kilowatt Strom pro Spülgang. Bei Maschinen, die älter sind als zehn Jahre, ist es in der Regel das Doppelte. Da der Strompreis steigt, macht sich dies in der Jahresrechnung bemerkbar. Gute Maschinen bieten verschiedene Programme – vom sparsamen Ökoprogramm bis zum Intensiv-

programm für stark verschmutztes Geschirr.

Der beste Wasser- und Energieeinsatz nutzt allerdings nichts, wenn das Geschirr nicht wirklich sauber wird. Einen häufigen Anwenderfehler gilt es daher zu vermeiden: Die Sprüharme, die je nach Gerätetyp unten oder oben das Wasser in die Maschine sprühen, müssen sich frei drehen können. Deshalb

darauf achten, dass große Teller oder Topf-

deckel die Propeller nicht blockieren. Beim Wassersparen hilft zudem ein Beladungssensor. Dieser reguliert automatisch die Wasserzufuhr, abhängig von der Beladung.