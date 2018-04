Karatelehrer Dennis Albrecht unterrichtete an den drei Freitagen alle Eingangsstufen (1. und 2. Klasse) und die 4. Klassen der Grundschule Bierden mit dem neuen erweitertem Konzept der Karateschule Kumadera: „Karate macht stark!“.

Das erweiterte Projekt für Grundschulen und Kindergärten verbindet erste Basisübungen im Karate mit Vermittlung von Werten und Sicherheitsübungen. In Rollenspielen werden die Kinder so beispielsweise mit verschiedenen Situationen im Umgang mit fremden Menschen vorbereitet. Die Kinder lernen vor allem auch, dass sie ein Recht darauf haben, „Nein“ zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen.

„Karate ist, korrekt vermittelt, viel mehr als ein Kampfsport. Karate ist eine Lebensschule, bei der wichtige Werte vermittelt und Kinder für das Leben starkgemacht werden. Neben der Verbesserung von Konzentration, Koordination und motorischen Fähigkeiten, lernen die Kinder nach unserem speziellem Kinder-Karate-Konzept was Respekt, Fairness, Zuverlässigkeit, Geduld, Höflichkeit, Mut, Zivilcourage und Hilfsbereitschaft bedeutet. Mit den Karatefilmen aus den Siebzigern oder aktuellen Zeichentrickserien hat unser Kumadera-Karate wenig zu tun“, so der Cheftrainer der Karateschule, Dennis Albrecht.

Neu ist, dass das Konzept der Karateschule Kumadera nun auch um das so wichtige Thema „Mobbing und Zivilcourage“ erweitert worden ist. Hier werden insbesondere die dritten und vierten Klassen für dieses Thema sensibilisiert.

Was ist überhaupt Mobbing und wie kann man sich dagegen richtig zur Wehr setzen? An wen sollte man sich wenden, wenn einem so etwas einmal passiert? Zivilcourage ist nun ein weiterer Bestandteil des Programms. Mit ganz viel Spaß und Humor, aber auch ernsten Momenten lernen die Kinder, wie sie sich korrekt verhalten sollen, wenn sie einen Übergriff auf ein anderes Kind mit ansehen müssen oder Kinder von Mitschülern gemobbt werden.

„Insgesamt ein wirklich tolles Projekt, bei dem unsere Kinder mit viel Engagement und Spaß dabei waren“, berichtet der Intitiator und Lehrer der Grundschule Bierden, Ralf Boiko. Dennis Albrecht bietet das Projekt auch für andere Schulen im Landkreis an. Wer Interesse hat dieses Projekt auch in seiner Schule oder Kindergarten durchzuführen, kann sich direkt bei ihm unter der Telefonnummer 0 42 02 / 988 00 48 melden oder sich auf www.karateschule-kumadera.de im Internet informieren.