Chris Tall bekommt seine eigene Amazon-Serie. In "Chris Tall Presents ..." präsentiert er Ausschnitte aus seinem Programm und begrüßt befreundete Comedians. (Michael Gottschalk/Getty Images)

Die Karriere von Comedian Chris Tall geht weiter steil bergauf. Nach zahlreichen Auszeichnungen in den vergangenen Jahren bekommt der 27-Jährige nun seine eigene Show auf Amazon Prime Video. Als Gastgeber und Moderator wird er durch „Chris Tall Presents ...“, das erste nicht-fiktionale deutsche Amazon Original, führen. Die zunächst sechs geplanten Ausgaben der Show werden im Mai in Köln aufgezeichnet und sollen noch dieses Jahr ausgestrahlt werden. Neben bisher unveröffentlichten eigenen Stand-Up-Nummern empfängt Tall in jeder Ausgabe einen Gast, der das Publikum unterhält. Mit dabei sein werden unter anderem Ingmar Stadelmann, Simon Pearce und Thorsten Bär.

Nachdem er in der neunte Staffel von „Pastewka“ bereits in einer Gastrolle zu sehen war, freut sich Chris Tall nun über seine eigene Show: „Einer Alexa schlägt man keinen Wunsch ab! Bei 'Chris Tall Presents...' finden die besten Comedians ein kreatives Zuhause und es ist mir eine große Ehre, ihnen die Tür aufhalten zu dürfen.“ Es fühle sich wie „ein Ritterschlag“ an, in einer Reihe mit „Pastewka“ oder „You Are Wanted“ zu stehen. Gewohnt humorvoll fügte Tall außerdem an: „Last but not least kann ich endlich 'Pumuckl' gucken, wann und wo immer ich will!“

"Chris Tall Presents ..." ist das erste nicht-fiktionale deutsche Amazon Original. Der Comedian freute sich über "den Ritterschlag". Geplant sind vorerst sechs Folgen, die noch in diesem Jahr zu sehen sein sollen. (Michael Gottschalk/Getty Images)

Georgia Brown, Direktor EU Originals bei Prime Video, äußerte sich voller Vorfreude zur anstehenden Zusammenarbeit: „Das frische Konzept und sein unglaubliches Talent haben 'Chris Tall Presents ...' zu einer naheliegenden Wahl für unseren ersten Schritt im Unterhaltungsshowbereich gemacht.“ Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, als Regisseur ist Ladislaus Kiraly („Schlag den Raab“, „Die Helene Fischer Show“) im Einsatz.