Die 50 Senioren der Kirchengemeinde Leeste ahnten nicht, mit welchem Inhalt die neue Komödie im Backtheater Walsrode sie empfangen würde, als sie gut gelaunt in den Bus stiegen. Schon beim Mittagessen im Jeddinger Hof wurde gerätselt, was zu erwarten war. “Bruch zum 60. Geburtstag“ hieß das Stück. „Hast du schon etwas gehört? Klingt nach einem Ehekrach beim Geburtstag – oder alles geht in die Brüche“: Derartige Kommentare waren auch noch bei der Weiterfahrt nach Walsrode zu vernehmen.

Kaum war der Vorhang geöffnet, wurde ein gefesseltes Ehepaar auf der Bühne präsentiert. Es ging um das Thema Einbruch, das in den folgenden zwei Stunden trotz der Ernsthaftigkeit der Thematik so humorvoll wie es geht dargestellt wurde. Verstecktes Geld in einer Medikamentenpackung; Schmuck, der geklaut wurde; ein fehlender Fernseher; ein Polizist, der keiner war – oft ging ein leises „ach ja“, „oh nein“ oder „das jetzt auch noch“ durch die Reihen. Aber alles wurde mit einer Prise Humor gewürzt, sodass das Lachen nicht zu kurz kam.

Auf der Rückfahrt war man sich einig, dass man selber einen Einbruch nicht erleben möchte. Die Komödie war aber gelungen und hat sich für einen schönen Ausflug gelohnt, den man gerne wiederholen möchte.