Die Kirche zu St. Jürgen hat eine interessante Geschichte. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Wer den Wümmedeich von Lilienthal aus in Richtung Ritterhude befährt, sieht, wie der Kirchturm in einiger Entfernung die vor ihm stehenden Laubbäume überragt. Überhaupt hat diese Kirche eine sehr interessante Geschichte.

Vor diesem Altar in der Kirche zu St. Jürgen werden viele christliche Ehen geschlossen. (JSC Johann Schriefer, JSC)

Das denkmalgeschützte und auf einer Warft gelegene Gotteshaus stammt bereits aus dem zwölften Jahrhundert. Wahrscheinlich ist es um 1190 errichtet worden. Geweiht wurde es damals dem heiligen Georg, dessen norddeutsche Namensvariante St. Jürgen lautet. In dem im Jahre 1907 im Verlag J. C. Meister in Lilienthal erschienenen Buch „Worpsweder Bilder aus dem alten und neuen Teufelsmoor“ von Heinrich Schriefer heißt es „…Bald darauf sieht man aus dem Grasmeere jenseits des Hammeflusses ein weißes Kirchlein einsam aufragen: das ist die St. Jürgenskirche (Ecclesia beati Georgii in terra graminum = Kirche des heiligen Georg im Lande der Gräser.)“

Weil das St. Jürgensland bis ins 20. Jahrhundert hinein oft überschwemmt und die St. Jürgenskirche regelmäßig vom Hochwasser umspült war, konnte die Kirche in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten vielfach nur mit Booten erreicht werden. Am Kirchwall waren mehrere Eisenringe angebracht, an denen die Gläubigen beim Besuch der Gottesdienste ihre Boote festbinden konnten. In den Wintermonaten war ein Besuch oft nur mit dem Schlitten und auf Schlittschuhen möglich. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen musste der Gottesdienst des Öfteren sogar einige Wochen lang gänzlich ausfallen.

Hierzu schrieb Heinrich Schriefer: „…Schlimmer steht es aber in Zeiten des Eisgangs oder auch, wenn das Eis nicht halten oder brechen will. Dann ruht notgedrungen jeglicher Verkehr und selbst der Nachbar kann nicht mehr zum Nachbar kommen. Hochzeiten müssen dann oft weit hinausgeschoben werden und Leichen manchmal wochenlang über der Erde stehen.“ Schriefer notierte weiter: „Überschwemmungen ungewöhnlicher Art kamen in den Jahren 1682 und noch 1888 vor. Im ersteren Jahre stieg das Wasser im Lande so hoch, daß es in der St. Jürgenskirche den Altar überflutete.“

Heinrich Schriefer hielt außerdem fest; „Noch geht eine Sage, daß um das Jahr 1683 eine Braut, deren Name genannt wird, bei der Trauung vor dem Altar der Kirche zu St. Jürgen von einem verschmähten Liebhaber erschossen worden sein soll.“ Des Weiteren schrieb er: „Schaurig klingt eine Notiz über den Pastor Florenz Holtzkamp. Er soll von einigen Einwohnern der Gemeinde bei Nachtzeit überfallen und zu Tode gemartert worden sein, indem man ihm die Haut auf Brust und Waden aufschnitt und Schießpulver in die Wunden schüttete, das dann angezündet ward. Er kam um 1668 nach St. Jürgen und muß wohl auch wunderlicher Kauz und Geizhals gewesen sein.“

Doch jetzt zurück zur Gegenwart: Am 1. Januar 2015 fusionierten die bis dahin eigenständigen Kirchengemeinden St. Marien und St. Jürgen zur neuen Kirchengemeinde Lilienthal. Diese zählt gut 8300 Mitglieder und besitzt als Gotteshäuser die Klosterkirche St. Marien, die Kirche St. Jürgen sowie die Truper Kapelle. Zu erwähnen ist noch, dass vor dem Altar in der St. Jürgenkirche viele christliche Ehen geschlossen werden. Die Heiratswilligen kommen auch aus weiteren Gemeinden hierher.