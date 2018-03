Jugendturnier in Sporthalle Ganspe

Ein softer Schwertkampf

Iris Messerschmidt

Berne-Ganspe. Wenn an diesem Wochenende zum „HMB Battle Stedingen“ in die Sporthalle Ganspe eingeladen wird, dann bedeutet dies nicht weniger, als dass ein Internationales Jugendturnier im Soft-Schwertkampf im Berner Ortsteil Ganspe zu sehen ist. An diesem Sonntag, 18.