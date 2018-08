Findorff Extra

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Stadtteil ist in Feierlaune

Bianca Kläner

Der Sommer ist in vollem Gang, und das will gefeiert werden. Mit einem umfangreichen Programm für Jung und Alt laden die Findorffer Geschäftsleute zu ihrem diesjährigen Sommerfest ein: Am kommenden Sonnabend, 18.