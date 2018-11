Nach einer Führung durch das Willy-Brandt-Haus besuchte die Gruppe das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Unter anderem tauschten sich die Teilnehmer hier zum Thema „Neue Wohnformen im Alter“ aus. Weiterhin ging es um eine bessere Anerkennung und angemessene Bezahlung von Fachkräften in der Altenpflege. Dann erlebte die Gruppe einen Vortrag in der niedersächsischen Landesvertretung und lernte dort die Eigenheiten des Gesetzgebungsverfahrens zwischen Bundestag und Bundesrat kennen. Ein emotionales Highlight war der Besuch des „Tränenpalastes“, einer Dauerausstellung an der ehemaligen Grenzübergangsstelle am Bahnhof Friedrichstraße. Viele Teilnehmer der Berlin-Fahrt kannten diesen Trennungspunkt zwischen Ost- und Westberlin noch aus ihrer Jugend. Natürlich stand auch eine Diskussion mit Christina Jantz-Herrmann im Reichstagsgebäude auf dem Programm. Besonders das Thema Erdgasförderung brannte der Gruppe auf dem Herzen. Für viele Betroffene ist die Aufarbeitung von Eigentumsschäden durch Erdbeben, die höchstwahrscheinlich durch die Bohrung nach Erdgasvorkommen verursacht wurden, mit viel finanzieller Unsicherheit verbunden und daher sehr belastend. Außerdem stellte die Gruppe viele Fragen zum Thema Tierwohl in der Landwirtschaft. „Als Tierschutzbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion freue ich mich über das große Interesse an tierschutzpolitischen Fragestellungen. Für uns in einer ländlichen Region spielt das Thema vor allem in der Landwirtschaft eine große Rolle. In Osterholz und Verden gibt es viele positive Beispiele, die zeigen, dass Landwirtschaft und Tierwohl keine Gegensätze sein müssen“, erklärte Jantz-Herrmann. Nach einer Besichtigung des Plenarsaals ging die Gruppe noch zum Fototermin auf die Kuppel des Reichstagsgebäudes.

Teil der Besuchergruppe war auch Imker Heinrich Kersten. Der Verdener entwickelt Saatmischungen, die Landwirte an den Feldrändern aussäen können, um Bienen mit ausreichend Pollen und Nektar zu versorgen. Christina Jantz-Herrmann besuchte mit dem engagierten Bienen-Schützer die hauseigenen Bundestagsbienen. „Im Innenhof des Paul-Löbe-Hauses, einem der Nebengebäude des Bundestags, lebt ein Bienenvolk, das hier letztes Jahr angesiedelt wurde. So soll auf das Bienensterben in Deutschland aufmerksam gemacht werden. Bienen bestäuben Pflanzen und leisten so einen unglaublich wichtigen, nicht zu ersetzenden Beitrag zu unserer Landwirtschaft und damit auch zu unserer Nahrungsversorgung. Ich freue mich über das Interesse aus dem Wahlkreis“, erklärte Jantz-Herrmann.

Die Bundestagsabgeordnete aus Schwanewede zog ein positives Fazit: „Ich freue mich immer über Besuch aus der Heimat. Der Austausch mit den Besuchern ist für mich äußerst interessant und wichtig, denn so sammele ich direkt und persönlich Eindrücke, welche Themen und Herausforderungen vor Ort gerade eine Rolle spielen.“