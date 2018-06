Rudolf Seiters übernahm als damaliger Minister des Innern die Verantwortung für den aus dem Ruder gelaufenen Einsatz und trat von seinem Amt zurück. (ZDF / Micha Bojanowski)

Vor fast genau 25 Jahren starb der deutsche RAF-Terrorist Wolfgang Grams auf den Gleisen des Bahnhofs von Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern. Die GSG9 versuchte ihn und seine Geliebte Birgit Hogefeld, ebenfalls Mitglied der Roten Armee Fraktion, am 27. Juni 1993 mithilfe eines V-Manns in die Falle laufen zu lassen. Doch die Verhaftung lief nicht so ab, wie ursprünglich geplant. Ein Funkspruch sorgte für Verwirrung. Der polizeiliche Zugriff endete im Chaos, ein Beamter starb, ein weiterer wurde schwer verwundet. Auch Grams erlag seinen Schussverletzungen. Im Raum stand die Frage, ob er sich die tödliche Kopfwunde selbst zugefügt hatte oder ob er womöglich hingerichtet wurde. ZDFinfo widmet sich am Dienstag, 26.06., mit insgesamt acht je 45-minütigen Dokumentationen nahezu der kompletten Geschichte des linken Terrors in Deutschlands. „Tod in Bad Kleinen - Das letzte Gefecht der RAF“ bildet um 21.45 Uhr einen der Höhepunkte des Themenabends.

Die Regisseure Bernd Reufels und Julia Zipfel versuchen mit ihrer ambitionierten Doku, ein schwieriges Kapitel deutscher (Kriminal-)Geschichte lebendig werden zu lassen. Mithilfe von Interviews, Archivmaterial und comichafter Skizzen, die den Einsatzablauf visualisieren, ist ihnen eine stimmige und gewissenhafte Aufarbeitung des Dramas in Bad Kleinen gelungen, das die Geschehnisse akribisch rekonstruiert.

"Spiegel"-Reporter Michael Sontheimer konnte die RAF-Terroristin Birgit Hogefeld mehrmals im Gefängnis interviewen. (ZDF / Micha Bojanowski)

Im Fokus stehen dabei Grams und Hogefeld, die Köpfe der 3. Generation der RAF, die ab Anfang der 1980-er in der Bundesrepublik ihr Unwesen trieb. Zehn Morde gingen auf das Konto dieser weitaus professioneller agierenden neuen Generation. Anschlagsziele waren Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie US-Einrichtungen - auch ein amerikanischer Soldat zählte zu den Opfern.

Die spannende Doku zeichnet komplexe Psychogramme der Täter: Wer waren Grams und Hogefeld? Welche Erziehung und Bildung genossen sie? Ab wann kamen sie erstmalig mit der RAF-Ideologie in Kontakt? Diese Detailversessenheit bildet die Grundlage für eine differenzierte Auseinandersetzung mit einem der komplexesten Themen der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Butz Peters ist Jurist und gilt zudem als Experte für das Thema RAF. (ZDF / Micha Bojanowski)

Aufseiten der Interviewpartner konnten die Macher wichtige Zeitzeugen und Journalisten für sich gewinnen: Christa Bellmann und Rainer Hofmeyer arbeiteten damals beim BKA und gewähren Einblicke in die Polizeiarbeit in Bad Kleinen. „SZ“-Journalist Heribert Prantl, „Spiegel“-Reporter Michael Sontheimer sowie der RAF-Experte Butz Peters und der ehemalige Minister des Innern, Rudolf Seiters, standen den Machern ebenfalls Rede und Antwort. Sie helfen vor allem bei der Kontextualisierung der Ereignisse.

Die damalige mediale Berichterstattung diskreditierte die offizielle Version der Ermittler - der Vorwurf des Staats-Mordes stand insbesondere aufgrund eines kontroversen „Spiegel“-Artikels im Raum. Doch zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten traten plötzlich zutage - erst eine Sonderermittlung brachte schlussendlich Licht ins Dunkel. Auch Bernhard Docke, Anwalt einer wichtigen Augenzeugin, kommt daher in der Doku zu Wort.

Christa Bellmann erlebte die damaligen Geschehnisse nahezu aus erster Hand - sie arbeitete für das BKA. (ZDF / Frank Schunich)

„Tod in Bad Kleinen“ zeichnet ein kritisches Gesamtbild, das man nicht verpassen sollte, wenn man sich auch nur ein bisschen für (deutsche) Zeitgeschichte interessiert. Der Themenabend beginnt um 17.15 Uhr mit sechs Dokus unter dem Motto „Die Geschichte der RAF“ und endet um 22.30 Uhr mit „Der Fall der Susanne Albrecht“.