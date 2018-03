Hörsysteme im Wandel der Zeit: Geselle Daniel Franz mit einem Hörrohr, Hörakustikmeisterin Bärbel Peters mit einer modernen Variante. (Viviane Strahmann)

„Das Gehör hilft, am Tagesgeschehen teilzunehmen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Zudem schützt es vor Gefahren. Wir helfen, diese Fähigkeit zu bewahren“, erläutert Peters. Sich um das eigene Hören zu kümmern, sei aber keine Frage des Alters. „Einmal im Jahr sollte man sein Hörvermögen beim Fachmann überprüfen lassen. Das gilt auch für jüngere Menschen.“

Das Fachgeschäft Hörsysteme Bärbel Peters befindet sich in der Arberger Heerstraße 31. (Viviane Strahmann)

Viele Menschen zögern den Gang zum Hörakustiker hinaus. Der Gedanke, ein kleines Gerät in oder an ihrem Ohr tragen zu müssen, schrecke viele Personen ab, sagt die Expertin. Dabei sei es bei einer Hörminderung sehr wichtig, frühzeitig zu handeln. Das geschädigte Ohr gewöhne sich daran, bestimmte Tonlagen schlecht oder gar nicht mehr zu hören. Mit der Zeit vergesse das Gehirn, Umgebungsgeräusche sowie Sprachlaute zu erkennen und zu verarbeiten. Der Fachmann spricht von einer sogenannten Hörentwöhnung. „Je länger diese anhält, desto schwieriger kann es werden und desto länger kann es dauern, mit einem Hörsystem später wieder gut zu verstehen“, sagt Peters. Das Gehirn müsse neu lernen, Töne zu erkennen und zuzuordnen. Fünf bis zehn Jahre kämen manche zu spät zum Hörtest. Der Tag des Hörens am Sonnabend, 3. März, sei eine gute Gelegenheit, das Gehör überprüfen zu lassen.

Zwei Gerätearten

Nach einem Hörtest berät die 39-Jährige ihre Kunden bei der Wahl eines geeigneten Hörsystems. Im Angebot hat die Hörakustikmeisterin sogenannte „Hinter dem Ohr“-Geräte sowie „Im Ohr“-Systeme aller namhaften Hersteller. „Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Geräte, die die Alltagssituationen gut abdecken. Der Kunde muss hierfür eine ­gesetzliche Zuzahlung von zehn Euro pro Hörsystem leisten“, erläutert Peters. Wer auf mehr Komfort setzt, kann entsprechende Produkte gegen einen Aufpreis erwerben.

Bereits seit sieben Jahren betreut und berät Peters in ihrem barrierefreien Geschäft ihre Kunden – den 1000. erwartet sie demnächst, wie sie mit Stolz verrät. Neben einem Reparaturservice und Gehörschutz für Freizeit und Beruf – etwa sogenannte ICP-Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz, die die Funktion eines Hörgeräts und eines Gehörschutzes vereinen – bieten die Inhaberin und Hörakustikgeselle Daniel Franz eine breite Palette an Zubehör sowie eine individuelle Beratung zu modernen Möglichkeiten rund um innovative Hörsysteme. So ist beispielsweise die Steuerung von Hörgeräten per App möglich. Auch die Ansage eines Navigationssystems lässt sich auf ein Hörgerät übertragen.

Praktisch: Am Standort von Hörsysteme Bärbel Peters in der Arberger Heerstraße befinden sich unter anderem auch ein Optiker, ein Sanitätsfachgeschäft und eine Fußpflege – eine „Gesundheitsmeile“ sozusagen. Für Kunden, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in das Geschäft kommen können, bietet die Fachfrau für die Hörgeräteanpassung auch Hausbesuche bei den Kunden an.

Weitere Infos zu Hörsysteme Bärbel Peters gibt es unter Telefon 0421 / 48 40 70 51 sowie unter www.peters-hoersysteme.de.