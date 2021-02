Schwanewede. Gut 20 Meter hoch ragen die nackten Stämme in den Himmel. Ihr Nadelkleid haben die Bäume längst verloren, nur die Wipfel tragen noch Grün. Seit 50 Jahren und länger stehen die Fichten im Wäldchen am Ende der Straße Eichhornskamp. Nun schlägt ihr letztes Stündlein. Die Bäume sind abgestorben, deshalb werden sie einer nach dem anderen abgeholzt.

Im Waldstück zwischen der ehemaligen Lützow-Kaserne und den Wohnhäusern, die einst für die Soldaten und ihre Familien gebaut wurde, kreischt die Kettensäge. Aus Stämmen, die schon am Boden liegen, wird Kleinholz gemacht. Ein Raupenbagger nimmt die Stücke in die Zange und hievt sie auf einen Anhänger. Seit Montag fällen Mitarbeiter des Bauhofes Schwanewede und der Firma Wegener Forstarbeiten aus Hagen Baum um Baum.

3750 Quadratmeter groß ist das Waldstück. Hier stehen vor allem Fichten, aber auch Kiefern und Birken. Dreiviertel der Bäume müssen nun weichen. Weil sie fast vollständig abgestorben sind wie die Fichten oder viel zu dünn und zu hoch wie die Birken. Und damit die Gefahr besteht, dass sie umknicken wie Streichhölzer.

Zwei Mal ist das schon passiert, sagt die Schwaneweder Bauamtsleiterin Ulrike Becker. Zwei Fichten in der Nähe der Häuser kippten um und beschädigten Fahrzeuge. Daraufhin schaltete die Gemeinde den Baumgutachter Herbert Springer ein. Der stellte fest, dass der Wald, der auch ein beliebtes Ziel für Spaziergänger ist, stark geschädigt ist. Herbert Springer ist an diesem Nachmittag bei der Fällaktion vor Ort.

Falsche Baumarten gepflanzt

Im Waldstück, sagt der Baumgutachter, kommen gleich mehrere Probleme zusammen. Springer vermutet, dass der Wald ursprünglich mal nur aus Kiefern bestand, Birken und Fichten erst später hinzukamen. Dabei sei nicht nur zu eng gepflanzt worden. „Mit Birken und Fichten wurden auch falsche Baumarten gepflanzt“, sagt Springer. Und erklärt: „Fichten sind schnellwüchsig. Um Licht zu bekommen, mussten die Birken sich anstrengen mitzuhalten.“ Das Ergebnis ist im Wald zu sehen: Wie Spargel ragen die dünnen kahlen Stämme in die Höhe. Nicht so hoch wie die Fichten, aber fast. Der Baumgutachter spricht von einem „ungünstigen Höhe-Dicke-Wachstum“.

Laut Springer wurde auch zu dicht an die Wohnbebauung herangepflanzt. Ein Fehler, der im Zuge der Fällaktion nun korrigiert wird. Bäume, die zu nah an Häusern stehen, kommen weg. Dafür wird ein Fällkran eingesetzt. „Mit einem Greifer und einer Säge tragen wir die hohen Bäume Stück für Stück in jeweils Vier-Meter-Enden ab“, erklärt Lars Wegener, Chef der gleichnamigen Firma. „Schrägstehende Bäume ziehen wir mit einer Seilwinde ins Gelände.“ Zunächst aber werden die dünnen Bäume im Zentrum des Waldstücks zu Fall gebracht. „Wir arbeiten uns von innen nach außen vor“, erklärt Wegener die Vorgehensweise.

Am Boden stapeln sich bereits haufenweise abgeholzte Fichtenstämme. Herbert Springer schält ein Stück Rinde von einem Stamm. In der Borke klaffen Löcher, auf der Innenseite ziehen sich Fraßspuren – das Werk des Borkenkäfers. Der Schädling hat die Fichten befallen. Dem Baumexperten verraten die Spuren aber noch mehr: Der Schädling hatte bei den Nadelbäumen leichtes Spiel, weil sie vorher schon durch Trockenheit geschwächt waren. „Der Borkenkäfer ist ein Schwächeparasit. Gesunde Fichten können ihn normalerweise abwehren. Sie produzieren Harz, das die Bohrlöcher verschließt. Sind die Bäume aber wegen Trockenheitsstress in einem schlechten Zustand, produzieren sie weniger Harz und es kommt zum Befall.“

Fichten würden bei Trockenheit wegen ihrer flachen Wurzeln schnell leiden. Anders als Kiefern: „Die haben Pfahlwurzeln, mit denen sie sich in tieferen Schichten noch mit Wasser versorgen können.“ Die Kiefern im Waldstück weisen laut Springer denn auch kaum Schäden auf und dürfen stehen bleiben. Mit Ausnahme von einzelnen frei stehenden Bäumen in Häusernähe. „Die könnten bei Wind umkippen und müssen weg.“

Stehenbleiben sollte nach den Worten des Baumgutachters der Ilexbestand im Wald. Ebenso wie einige Eichen und junge Bergahorne, die sich zwischen Birken, Fichten und Kiefern von selbst angesiedelt haben. In Zukunft soll es in dem Waldstück noch mehr Laubbäume geben. Die Gemeinde will das Gelände gemeinsam mit dem Forstverband aufforsten. Mischwald ist das Ziel. „Die Natur zeigt schon, was man hier anpflanzen könnte“, sagt Herbert Springer. In seinem Gutachten empfiehlt er Ahorn, Stieleiche, Winterlinde, Eberesche, Feldahorn, Hainbuche, auch Birke sowie als Randbepflanzung Holunder, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Hasel und früh blühende Traubenkirsche.

An diesem Donnerstag ist ein Rundgang mit dem Bezirksförster geplant. „Dann werden wir überlegen, welche Baumarten in welchem Mischungsverhältnis an diesem Standort gepflanzt werden können“, sagt Bauamtsleiterin Ulrike Becker. Und ob noch im Frühjahr oder erst im Herbst gepflanzt wird.