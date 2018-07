Bei Sonnenschein und gut gelaunt setzte die Gruppe mit der Fähre über die Weser. Entlang der Ollen wurde zunächst Berne umfahren. Über vom Verkehr kaum berührte Straßen ging es durch die von kleinen Wasserläufen durchzogene Marschlandschaft. Auf einem Rastplatz der Ortschaft Hiddigwardener Moor wurde die erste Rast eingelegt. Alle Teilnehmer waren erstaunt über den sauberen, unbeschädigten Zustand des Platzes und des Pavillons.

Gestärkt fuhr die Gruppe weiter in Richtung des schon in Sicht kommenden Geesthanges. Vorbei am Nordenholzer Moor wurde die Marsch verlassen. Am Wegesrand gelegene Seen luden zu einem kleinen Abstecher ein. Einsam, aber idyllisch gelegene Wohnhäuser umrahmten einen davon. Über verschlungene Wege erreichte die Fahrradgruppe nach kurzer Zeit das Vielstedter Bauernhaus zur Mittagsrast. Unter den alten Bäumen des Gasthauses nahm die Gruppe das bereits vorbestellte Essen ein.

Die Rast währte aber nicht lange, war doch noch ein Besichtigungstermin im Arboretum in Neuenkoop gebucht. So musste die Tourenleitung schon bald zum Aufbruch drängen. Vorbei an Gehöften und durch einen Skulpturenpark wurde entlang eines Baches ein kleiner Urwald durchfahren, der den Radlern ein wenig Geländegängigkeit abverlangte.

An Hude und der berühmten Klosterruine vorbei wurde das nächste Etappenziel angesteuert: In Neuenkoop befindet sich etwas abseits der Hauptstraße das Arboretum. Hier erfolgte eine geführte Besichtigung des etwa zwei Hektar großen Geländes, bestehend aus alten Hofgebäuden und einer großen Ansammlung verschiedener Bäume und Pflanzen aus aller Welt. Die Besonderheit dieses Areals ist die alles umschließende dichte Hecke, die das besondere Klima schafft. Niemand hätte ein solches Kleinod inmitten der Marschlandschaft vermutet; alle waren sehr begeistert.

Bevor es danach heimwärts ging, war noch eine Kaffeepause im nahegelegenen Café 21 eingeplant. Dort wurde bei Kaffee oder Tee und leckerem Kuchen die gelungene Tour besprochen. Anschließend galt es für die Gruppe, noch einmal kräftig in die Pedalen zu treten. Auf der letzten Etappe in Richtung Farge wurde noch die Storchenstation in Berne mit den lebhaft klappernden Störchen passiert. Bei immer noch strahlendem Sonnenschein endete dann ein herrlicher und erlebnisreicher Tag. Alle Teilnehmer zeigten sich sehr zufrieden.