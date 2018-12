Kürzlich fand im Vereinszentrum des TuS Huchting in der Obervielander Straße in vier Hallen der neunte BKV-Tag des Bremer Karate Verbandes statt. Die SAV-Karatekas (Foto) fuhren mit annähernd zwanzig Karatekas – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – einschließlich der Trainer zu dieser Veranstaltung.

Hier wurden stündlich vier Trainingseinheiten parallel angeboten, vormittags drei und nachmittags zwei, so dass jeder Teilnehmer immer etwas fand, das ihm gefiel: Partnerarbeit im American Karate System (AKS), Beintechniken im Kumite, Einführung in den Kata-Wettkampf, Direkte Konter, Fehlervermeidung im Kumite-Wettkampf, Sound-Karate, Innere Energien in Karate-Techniken, Kata Jion – Rhythmus, Wettkampf und Anwendung, Karate-„Kicks“ for Kids, Selbstverteidigung gegen Stock und Messer, Kata Nijushiho mit Bunkai, Karate, Motivation und Selbstbewusstsein für Kinder; Chin-Na Hebeltechniken, Kata Sochin mit Bunkai, die Kumite-Formen – erklärt für Kinder und vieles mehr standen auf dem Programm. Zusätzlich fand auch noch eine Trainerfortbildung statt.