Gleich zu Anfang des Jahres, am 25. Januar 2018, konnte ein Scheunenbrand, der in unmittelbarer Nachbarschaft von reetgedeckten Häusern lag, mit vereinten Kräften auch mit Hilfe der umliegenden Ortsfeuerwehren gelöscht und wertvoller Gebäudebestand vor größerem Schaden bewahrt werden. Aber auch der heiße Sommer mit diversen Flächen- und Waldbränden verlangte den 52 Aktiven, davon fünf Frauen, vieles ab. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ brachten sich die Uenzer auch bei nachbarschaftlichen Löschhilfen, besonders bei Alarmierungen der Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen, immer wieder ein.

Neben dem an erster Stelle stehenden feuerwehrtechnischen Ausbildungsdienst mit diversen Übungen, Lehrgängen auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene unterstützen 22 Alterskameraden, elf Jugendfeuerwehrmitglieder und 41 fördernde Mitglieder bei Osterfeuer, Erntefest, Nachtorientierungsmarsch, Kriegsgräbersammlung, Aktion saubere Landschaft zur Freude der Jägerschaft und Heimatvereins und Unterstützung beim Silvesterlauf. Kurz, die Ortsfeuerwehr Uenzen zeigt sich als fester und tragender Teil der dörflichen Gemeinschaft.

Auch auf ein erfolgreiches Wettbewerbsjahr konnte Brümmer zurückblicken. Mit einem ersten Platz beim Gemeindewettbewerb in Asendorf und Platz 13 von 106 teilnehmenden Mannschaften beim Kreiswettbewerb in Anstedt/Scholen konnte die Kreisgruppe ebenso überzeugen wie die Oldigruppe mit Platz eins beim Freundschaftspokal der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. Einen dritten Platz erzielte die Wehr beim Freundschaftspokal in Dolldorf.

Voll des Lobes zeigten sich in ihren Grußworten der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Ulf Schmidt, der auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit von Verwaltung und Feuerwehr, aber auch auf den Bezugspunkt der Dorfgemeinschaft verwies. Besonders beeindruckt zeigte sich der stellvertretende Fleckenbürgermeister Torben Garbers, bei dem der Dürresommer mit dem erhöhten Einsatzaufkommen bleibende Eindrücke hinterlassen hat. Norbert Warnke, erster stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, informierte über den aktuellen Stand und Aktivitäten aus dem Bereich der Kreisfeuerwehr, die zum Ende des Jahres über 4200 digitale Meldeempfänger in Betrieb nehmen wird. In seinem Schlusswort bescheinigte er der homogen aufgestellten und aktiven Ortsfeuerwehr Uenzen einen „tollen Job“ gemacht zu haben.

Bei den Beförderungen wurden Juliane Schwecke zur Feuerwehrfrau, Jarne Brümmer und Frank Schwecke zu Feuerwehrmännern, Marc Brinkmann zum Hauptfeuerwehrmann und Heiner Müller zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert. Adolf Brinkmann wurde für 60 Jahre in der Feuerwehr geehrt; die Ehrung von Friedrich Buchholz für 50 Jahre soll nachgeholt werden. Atemschutzgerätewart May Koppermann wird von Ludger Runte abgelöst. Als stellvertretender Gerätewart fungiert künftig Sören Coors.